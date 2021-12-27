看完電影做「1動作」！他秒遭全場怒轟：讀到碩士還無知
近期有多個強檔電影上映，不少人趁著年底約愛人、朋友看電影，想讓生活放鬆一下，不過，就有網友表示，某些族群會在電影尾聲播放片尾時，拿手機出來拍攝，這行為已經觸犯著作權法第91條，非常不應該，貼文曝光後，也有許多人怒罵：「為什麼不拍票根就好…片尾動畫難道就不是創作人的心血嗎？」
編輯中心/綜合報導
2021-12-27 11:13:10
該名網友24日在Dcard中貼文，他以「看完電影硬要在片尾拍照」為題，表示電影播映到最後，總是會有人拿出手機拍照，但其實這個行為是違法的，他剛好看到朋友也做了這件事，因此怒轟：「看完電影硬要在片尾拍照的人心裡在想什麼？也老大不小讀到碩士了還不知道這樣違法嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「為什麼不拍票根就好…片尾動畫難道就不是創作人的心血嗎」、「有些人真的很怕別人不知道自己正在幹嘛」、「硬要拍片尾然後覺得優越我超不懂，我以為鬼滅之後連片尾都不能拍是普及的常識了」、「真的每看到一次拍片尾限時都想嗆一次欸」、「其實片商都可以提告，拍的人真的別再無知」、「真的蠻多人不知道片尾也不行」。
另外，也有網友建議，「檢舉啊幹嘛那麼生氣」、「你趕快去檢舉啊」、「檢舉他吧」、「可以截圖傳給片商檢舉哦，我每次看到都這麼做，片商是真的會回應也會去抓的」。（編輯：賴禹妡）