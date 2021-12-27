跨年怎過才懂玩？全場「NO.1答案」超意外：連續3年不變
隨著年末的到來，再過幾天2022年即將到來，不少民眾早已計畫好跨年當日的熱鬧活動，迫不及待和三五好友一同相聚慶祝。不過，就有女網友好奇詢問「跨年了，大家有什麼規劃嗎？」隨即引起鄉民們討論，意外的是每個人的答案幾乎全相同。
編輯中心/綜合報導
2021-12-27 11:49:06
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示感覺時間越來越快，沒過多久2022年即將到來，但她一提及跨年活動就感嘆「今年感覺跨年應該也是跟往年一樣，龜在家看Netflix追劇，還是開MOD看跨年晚會吧？年紀大了真的沒辦法衝跨年晚會了」，文末好奇詢問「好奇大家在跨年夜有什麼規劃嗎？」
問題曝光後，就引來網友們興奮討論，「訂好台東飯店了～」、「爬觀音山跨年呀！」、「值班啊超哭」、「今年比較特別是週五跨週六」、「元旦路跑，冷死」、「寫期末報告」、「感覺自己今年應該會不小心睡著跨年」。
但讓人意外的是，留言中不少人選擇待在家和親朋好友一同享用美食、收看電視轉播跨年，「外面很冷人擠人，乖乖待在家不好嗎」、「在家煮火鍋，已經過了去外面人擠人看跨年的年齡了」、「外面怪人太多太危險，在家」、「我連續三年還四年在家看偶像表演跨年！超開心的！」、「在家吃熱呼呼的火鍋看電視裡在表演痛苦人擠人」。（編輯：陳雅雲）