12星座「一周運勢」出爐！這1位投資理財有成　爽賺年終

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白羊座（12/27~2022/1/2 包含上升星座）
最近是你的破財時刻，請你除了購物小心謹慎，避免被騙之外，也要注意自己的形象和行為。因為心存僥倖之人，往往在運勢變化起伏的時候，遭來破財、損害名聲的倒楣事情。最後的結果就是讓你形象收損、財運流失。最近認識朋友也要特別小心，因為會有身邊朋友行為不當，讓你受到池魚之殃的牽連。
金牛座（12/27~2022/1/2 包含上升星座）
最近的運勢發展看似機會很多，生活風平浪靜，但其實內心的苦悶、對於未來工作和生活的隱憂，有如冰層下的暗流，非常洶湧湍急。因為在感情、金錢、投資和個人形象方面，受到行運不佳的影響，只要稍有不慎，就會招來各種小人和冤親債主的糾纏和破壞。建議你，改正各種生活中的缺點與壞習慣，免得讓自己深陷惡習而無可自拔。也給別人一個抓到你小辮子的機會。
雙子座（12/27~2022/1/2 包含上升星座）
最近的戀愛運、桃花運是非常繽紛的，只要是因為在這個聖誕節、跨年的過節氣氛中，讓你覺得好想找人陪伴。你是一個很難忍受寂寞的人，如果是單身的朋友，請你一定要把握跨年新年派對，多認識異性朋友，記得主動出擊，比傻傻被動等待會更受到異性歡迎。另外提醒你，在跨年時刻，跟你的舊愛和解吧，你的主動關心，讓彼此曾經有誤會的關係都因此融化了。
巨蟹座（12/27~2022/1/2 包含上升星座）
最近你很熱衷於投資理財，因為你在年終有機會獲得一筆高額的年終獎金，你特別想要規畫理財和投資方面的事情，或許最近的股市波動對你來說是一個機會，你可以危機入市，撿到便宜。從現在開始到農曆過年，都是你個人事業運勢最佳時刻，希望你可以全力以赴，一定可以在今年為自己攢得滿坑滿谷的收穫。最近的愛情運、婚姻運，都是和諧幸福的。
獅子座（12/27~2022/1/2 包含上升星座）
最近要注意你的工作時間和你的休閒時間，彼此之間是不是可以取得一個平衡。如果你總是把自己的工作填得非常滿，小心你的身體在節日放假的時候，會有很激烈的反應。當別人開心迎接跨年的時候，而你卻生病了。建議你在2022年開始的時候，為自己安排一個健康檢查，這樣可以排除身體、健康方面的負擔。關於愛情與婚姻，這是非常麻煩的事情，因為你與對方在戀愛、婚姻的共識上，已經越來越難有交集了。
處女座（12/27~2022/1/2 包含上升星座）
最近是你戀愛運最好的時刻，如果有喜歡的對象，建議你一定要主動向對方告白，因為在戀愛運和諧的時刻，兩個人多約會、多相處，絕對可以讓彼此的信任關係更加的緊密在一起。屆臨適婚年齡的朋友，希望你們可以在這個年運交接的時候，把彼此的終身大事給訂下來，你會發現一定的發展都是非常順利幸福的。
天秤座（12/27~2022/1/2 包含上升星座）
在年運交接的時候，你最近把生活重心都放在跟家人相處和互動的關係裡，你覺得把握、珍惜跟家人相處的時間，這才是跨年活動最重要的事情。過去一年以來你經歷很多事業、健康和情感上的風雨。你發現人在最平靜、沉澱的時刻，最希望分享這一份內心寧靜的，就是跟自己的家人分享這一刻。所以當別人開心出門參加跨年派對的時候，你反而更珍惜和家人相處的時光。
天蠍座（12/27~2022/1/2 包含上升星座）
最近要注意小人的問題，特別是你跟同事和同學的曖昧互動，容易造成情人的吃醋和誤會。或許你也不是有意的，但就是有別人羨慕、忌妒你的幸福，所以才會選擇從中破壞。最近的你變得非常浪漫、非常溫柔，而且體貼，自然成為戀愛的發電機。你容易吸引身邊的異性朋友主動對你送你好感。
射手座（12/27~2022/1/2 包含上升星座）
隨著你的守護星在本週移入雙魚座，未來的你，會感受到更多自由、無拘無束和夢想的力量。在你的能量和企圖心擴大的時候，你應該先設定未來想要努力的方向和目標，這樣才能全力以赴的實踐自我價值。最近如果感覺喜歡運動，熱愛健身，建議你可以培養這樣的嗜好，因為你對維持身材，增進身體的新陳代謝和心肺功能，還是非常有幫助的。最近的愛情運稍微弱的一點，如果兩人經常不聯絡，可以判定已經處於分手狀態。
魔羯座（12/27~2022/1/2 包含上升星座）
最近的生活每天都有新鮮好玩的事情，最主要的原因是因為受到流年行運的影響，生活中每天都有重要的事情發生，而且幾乎都跟你最在意的事情有關。例如新歡出現，收到一份禮物，得到一份偏財機會，或是有人幫你介紹一個新工作機會。除了讓你收入增加之外，最主要是生活踏實穩重的這一份感覺，讓你重心燃起對自己的信心。
水瓶座（12/27~2022/1/2 包含上升星座）
最近要多注意自己的健康，尤其安排這個月回診就醫的朋友，一定要乖乖聽醫生的話，千萬不要自己以為好了就不乖乖定期回診。有失眠問題的朋友，與其每天吃著安眠藥，還不如先找出解決生活壓力的方法，讓你的情緒保持在穩定、自然、舒服的狀態中，這樣對於改善失眠是一定有幫助的。最近要小心自己成為介入別人感情的第三者。
雙魚座（12/27~2022/1/2 包含上升星座）
2022年的歲星在這一周要進入你的天空當中，對所有雙魚座朋友來說，這是一個好消息。因為木星是一個吉星，當吉星進來，你會覺得人生豁然開朗，除了得到好運加持之外，過去推展不順利的工作，到了現在，一切都可以順風順水，迅速推展開來。尤其是最近要換工作、找工作的朋友，也會得到貴人賞識，讓你可以順利邁入人生的新里程碑，想要成功的朋友，重點是敢作夢，然後一切都可以夢想成真。（編輯：郭佩蓉）
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