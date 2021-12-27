深夜轉帳「5萬匯錯戶頭」！他急哭：怎麼辦 2招馬上追回
隨著現在網路科技發達，轉帳功能的APP日趨發展完善，民眾只要利用手機下載銀行、郵局APP，就可以一鍵轉錢，相當方便。不過，近日就有網友發文求助，表示自己不小心將五萬元轉到別人的帳戶，讓他急得上網請益，詢問如何追討，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-27 11:55:25
原PO在臉書社團「爆系知識家」貼文指出「轉帳轉錯了要怎麼處理啊？」只見他貼出的截圖畫面，如果不慎將錢轉至他人戶頭，且不是一筆小數目，帳額高達五萬元，讓原PO急提問「應該要怎樣才能追回匯錯的錢」？
貼文一出，網友紛紛回應「要通知銀行，銀行端會聯繫對方還款」、「先聯絡銀行就對了，銀行會幫忙通知此人，不過如果對方堅持不還，就只能走法律途徑，走民事訴訟」、「打給銀行，溝通完畢可以拿回，對方不還的話，要提民事訴訟」、「先聯絡銀行，銀行會去通知此人，不過人家可能要特地找時間去匯款還你，道義上建議可以給對方一點車馬費」、「找銀行！銀行客服幫我催討過，一星期後順利轉到正確帳號」。
而根據民法第179條「無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益」以及第181條規定「不當得利之受領人，除返還其所受之利益外，如本於該利益更有所取得者，並應返還」，因此，如果民眾不小心匯錯錢，第一步先找銀行協調「匯錯款帳戶持有人」，若協調不成，基本上可以提民事訴訟將錢要回，雖然需要花費不少時間成本及訴訟費用，但若是轉錯金額龐大，這筆錢可說是不得不花。（編輯：張嘉哲）