面試3階段「必勝技巧」曝光！過來人實測嗨翻：真的成功
過了年底之後職場上會有一波求職潮，而在面試中有一些必須注意的眉角，對此就有經驗老道的網友分享3階段的面試技巧，也是自己過去多年面試累積的心得，他曾透過這些技巧成功得到職缺，因此希望也能讓求職者順利獲得想要的工作機會。
編輯中心/綜合報導
2021-12-27 12:13:42
該名網友昨（26）日在Dcard中貼文，他以「成功經驗，三招就能應負的面試小技巧（求職必考）」為題，表示他本身也在職場打滾多年，透過過去的經驗，想提供給社會新鮮人、跳槽新手3階段的面試技巧，希望能給予幫助，讓大家順利找到好工作。
原PO指出，在第一階段電話面試時，可以等面試官問完問題後，一個一個慢慢回答，千萬別自己一股腦說一大堆，基本上考驗的就是基礎溝通能力，是否能正常對話、對職位是否有做功課以及有沒有對這場面試有所準備。
第二階段為團體面試，原PO提醒，若面試官問問題時，答案已經被別人說走，可以發揮統整、歸納的能力，把自己的答案和其他人融合，或是加強別人說過的論點，補充自己的觀點，另外，在實作課題時，也可以盡量觀察別人的步調，以此展現合作、溝通的能力，「畢竟如果錄取多個，身旁的競爭者就會是你的同事，而上班很需要人跟人之間溝通與邏輯的契合度」。
最後原PO表示，在單獨面試階段時，面試官通常都會詢問對業界、這份職缺的理解及看法，公司基本上唯一只想知道求職者的學習意願及未來目標等等，藉此判斷是短期或長期的人力資源，因此好好準備再回答即可。（編輯：賴禹妡）