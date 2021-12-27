綜藝大咖「誰的小孩家教最好」？網一面倒喊他：真的清流
綜藝天王吳宗憲兒子吳睿軒（鹿希派），25日晚間到信義區夜店狂歡，被警方發現捲菸內含有大麻，隨即被帶回偵訊，姊姊吳姍儒知悉此事後，立即委託經紀人幫忙出面交保，吳宗憲得知後也氣炸放狠話希望「法官從重量刑」。消息曝光後，就有網友好奇詢問演藝圈大哥中「誰的小孩家教最好？」而引起鄉民狂點1人是清流。
編輯中心/綜合報導
2021-12-27 12:15:55｜2021-12-27 12:18:28
原PO於PTT八卦板上指出，三位主持天王「吳宗憲、徐乃麟、胡瓜」的小孩皆在演藝圈發，其中吳宗憲兒子吳睿軒（鹿希派），畢業於美國伯克利音樂學院，現為男歌手、音樂創作者；徐乃麟兒子徐新洋，就讀加拿大哥倫比亞大學，現為主持人；胡瓜兒子胡釋安畢業於美國加利福尼亞大學，現為演員。
除此之外，原PO還加碼提及藝人邰智源兒子邰靖，畢業於台灣大學電機系學霸，讓他好奇詢問在這些星二代中「誰的家教最好，有無卦？」
問題一出，隨即引起眾人討論，「乃哥兒子參加綜藝闖關節目，很多細節都能看態度和風度，純就節目上看來不錯」、「瓜哥小孩算不錯了」、「憲哥的女兒最棒」。
其中最多人點名「邰靖」，直喊「邰哥吧？養一個高材生」、「邰哥大勝」、「邰哥真的清流」、「說邰靖沒啥曝光機會和只看成績…可以YT找找還是有些影片，他是對演藝圈沒興趣，而且從這些累積的影片印象就多少能看出他的教養很好，本人就電玩宅書霸生那類對這些還能侃侃而談」、「邰啊，真學霸」。（編輯：陳雅雲）
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