蝦皮店到店虧爆了？行家揭「免運費真相」秒懂：根本聰明
近期蝦皮店到店在各社區迅速展店，前期活動更主打天天「0元免運」，瞬間吸引眾多消費者使用。不過，就有網友不解詢問「蝦皮店到店根本就是賠錢貨吧？」認為其不僅要吸收運費，還得承擔店租，認為長期下來根本虧爆。然而，就有行家點出真相，直喊蝦皮相當聰明。
編輯中心/綜合報導
2021-12-27 13:27:25
原PO於PTT八卦板上發文，表示最近蝦皮店到店爆紅，每間門市皆堆滿貨物，「無論何時都一堆人在排隊，算了一下一間門市請四個人來顧還忙不完」，但他也納悶詢問「蝦皮還要吸收運費，再加上店租成本這根本就是虧爆吧？為啥蝦皮不直接全站免運就好了？」
問題曝光後，就引來不少網友熱議，「之後就會收費了，現在是壓力測試」、「當初蝦皮靠免運差點把其他網購打死，現在就跟之前一樣，只是打的是超商物流」、「沒看到全聯是怎麼擴張的嗎？便利商店碰到全聯和蝦皮夾殺，瑟瑟發抖中」、「線上已經無人能敵，換吃線下一條龍」。
其中就有內行點出關鍵，指出這波操作手法重點在於「市占率」、「現在商人的策略，先搶市場，再漲價」、「搶市佔不給超商物流抽成養肥的任何機會，我看你是不懂唷」、「就搶市佔，這種行銷手法有很陌生嗎？」
另外，也有人認為讓消費者養成使用習慣也是行銷關鍵，直言「養套殺，一開始一定先燒錢」、「養套殺不懂啊？現階段就是先養成習慣」、「養消費者習慣，未來就收運費了」、「養套殺第一步啊」、「養套殺，當初蝦皮怎麼起來的，就你最聰明」。（編輯：陳雅雲）