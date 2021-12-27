為何吃水餃「必配酸辣湯」？真相曝光震驚全場：長知識了
水餃店通常除了賣各種口味的水餃以外，還有酸辣湯、玉米濃湯及豆漿等品項，對此就有網友好奇，為何台灣人吃水餃一定要搭配酸辣湯呢？貼文曝光立即引起熱議，有內行網友揭秘：「因為傳統，水餃湯不浪費直接蔬菜下去煮，再放醋，後來材料越來越豐富。」
編輯中心/綜合報導
2021-12-27 13:24:32
該名網友25日在臉書「爆系知識家」中貼文，他表示在台灣吃水餃時，湯品都一定是搭配酸辣湯，讓他好奇為何這組合成了萬年不變，因此問：「請問為什麼台灣的水餃店都是配酸辣湯？」
貼文一出，網友紛紛留言，「絕配，從以前都喜歡這樣吃」、「我覺得是酸酸的解膩，光吃水餃有時候吃到後面會膩」、「還有配玉米濃湯也很搭」、「就像炒麵配豬血湯一樣」、「把水餃泡進酸辣湯就變成酸辣湯餃了」、「因為可以賣酸辣湯餃，所以酸辣湯是基本配備，還有是有其他湯」。
不過，也有網友解答，「因為傳統，水餃湯不浪費直接蔬菜下去煮，再放醋，後來材料越來越豐富」、「在大陸還是有很多地方，吃完水餃後再來一碗水餃湯，說是原湯化原食，我也喝過水餃湯，不習慣那種清淡的味道，至於水餃配酸辣湯應該是大陸某個地方的習慣，酸辣湯好像也是退伍老兵帶來台灣的飲食吧」、「吃水餃配酸辣湯是大陸北方人吃水餃後利用煮水餃的湯加料煮湯喝，煮過水餃的水適合當煮勾芡的濃湯，酸辣湯正好濃稠又味厚，適合在吃完水餃後喝」。（編輯：賴禹妡）