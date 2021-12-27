玻璃罐蓋超難開？她曝蓋「這1物」秒解窘境 網友全讚爆
相信大家的家裡都有一些瓶瓶罐罐的東西，尤其是食品類的醬料大多都用玻璃罐瓶裝，雖然這樣保存比較能持久，但是常常也會發生瓶蓋扭轉不開的窘境。一名網友常常遇到這類情況，沒想到日前發現用某一樣東西就能輕鬆開蓋，貼文一出立刻引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-27 15:07:43
該名原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示自己很喜歡市售的一款草莓醬，但是瓶蓋太緊常常都會打不開，某一天無意中發現將「氣泡紙」包著瓶蓋就能不費力地輕易開瓶，讓原PO自己都忍不住笑說：「忽然覺得我以前處心積慮地要打開這種瓶蓋，到底在白忙什麼？」。
貼文一出，果然吸引許多過來人留言：「有時候敲到蓋子變形還打不開，氣啊……」、「生活小百科」、「我還為此買了工具，結果草莓醬蓋子太大，派不上用場」、「太晚看到，今天開一瓶草莓醬也是要屎要活的」、「我也來試試」。
另外也有內行人提供其他妙方：「洗碗那種橡膠手套超好開喔！」、「拿東西敲幾下蓋子也會變好開」、「蓋子與瓶蓋間有凹槽，用湯匙柄幹桿原理撬開，啵一聲失真空，輕轉就開了」、「先拿厚湯匙在蓋子各邊的縫隙挖一挖再轉動它就不會卡卡了」、「在蓋子中間壓一下就可以了輕而易舉的打開，因為有真空的狀態，瓶子中間有一個小圓一壓就解真空，不用任何工具就可以打開」、「有老公就可以聲控開啟了」。（編輯：陳珮瑜）