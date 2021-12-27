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面試問「錢是什麼顏色」？求職者全茫然　他只靠1句錄取

▲有間公司時在面試時詢問「錢是什麼顏色」？讓一票求職者相當茫然，沒想到其中一位靠著傑出的話語成功被錄取，甚至讓主管當場鼓掌贊同。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝photoAC）
▲有間公司時在面試時詢問「錢是什麼顏色」？讓一票求職者相當茫然，沒想到其中一位靠著傑出的話語成功被錄取，甚至讓主管當場鼓掌贊同。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-12-27 15:22:01

面試時除了會考慮求職者的學歷與經歷外，也會藉由提出各式問題，以此看出求職者的應變能力和態度。對此，就有一間公司在面試時詢問「錢是什麼顏色？」讓眾人相當茫然，卻有位應徵者靠著「1句話」順利被錄取，甚至讓主管當場鼓掌稱讚。

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據陸媒《每日頭條》報導，一名公司在面試時向三位求職者詢問「錢是什麼顏色的？」三名求職者聽到當下全愣住，表示沒想到面試官會問出如此詭異且難以回答的題目。

而第一位求職者對該問題僅簡單回答，「錢當然是五顏六色的，難道還能變出其他花樣？」語畢，便再也不說話了。面試官緊接著請下一位作答，第二位求職者則表示，「我認為錢的顏色與人的心情有關。當發工資或遇到關於錢的開心事時，這時錢在我們心目中便是我們喜愛的色彩；反之，當遇到與錢相關的倒霉事時，就會變成我們討厭的顏色。」

▲原PO收入頗低，但眼看就快30歲，讓她苦惱「職涯是否要砍掉重練」，貼文一出，也有人資提出2條路，直呼「公司願意開高薪」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲面試官突然詢問「錢是什麼顏色的？」讓三名求職者聽到當下愣住。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
最後到了第三位求職者回答時，他便巧妙指出「錢只是一種交換媒介，若不印刷出來，只是轉帳交易的話，它便沒有任何顏色。錢只有交換到了東西，才會有顏色。比如我用錢買到紅色蘋果，那錢就是紅色的；若用錢買到了白色上衣，那錢就是白色的。」面試官聽聞他的回答立馬鼓掌稱讚，最終經過討論決定錄取他。

事實上，面試官詢問這道問題的用意，只是想聽到一個邏輯合理、耳目一新的答案，雖然並沒有標準答案，但該問題可以發現求職者是否有解決問題的能力，第一位並無正面回答，第二位則是中規中矩，第三位則是巧妙地給出了完美答案，故受到面試官青睞而被錄取。（編輯：陳雅雲）

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