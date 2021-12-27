金門酒廠簽約國產高粱　每瓶高粱酒估可節水3.5公噸

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農糧署署長胡忠一表示，以往臺灣種植的高粱品種為密穗型，容易因為降雨導致穗上發芽跟發霉，受限氣候因素及市場需求，種植面積逐年下降，經過臺南區農業改良場多年努力，與金酒公司密切合作，於108年研發育成釀酒用高粱新品種「臺南7號」、「臺南8號」，為散穗型、半散穗型純糯高粱。
胡忠一說明，「臺南7號」、「臺南8號」植株耐淹水，經109年及110年在臺灣部分縣市試種及金酒公司試釀結果，風味佳，出酒率高，同時還具有耐旱、耐淹、抗病蟲害等優點，成為該會農業節水、大糧倉政策及推動稻田轉種節水作物的選項。
胡忠一也解釋，以水稻每公頃用水量約1萬2000公噸，高粱如在稻田區，採粗放栽培，可不灌溉或是只灌溉1次，灌溉用水量最多為1300公噸，至少可節水1萬700公噸，倘以產酒率46％及每公頃4公噸產量算，4000公斤原料產1840公升酒，約可生產0.6公升高粱酒3067瓶，每瓶高粱酒可節水3.5公噸。
金酒公司的高粱來源多以跨國採購為主，金酒公司董事長黃怡凱提到，因應國際糧食危機，國際糧食價格不斷攀升，與臺灣各縣市跨縣市合作，同意以到廠價每公斤21元採購，並提供3年的長期合約，除可分散採購風險，還可以降低碳足跡、帶動活化農地多元使用，並善盡金酒公司企業社會責任，開創政府、金酒公司、農民的多贏局面。