肯德基「冷門品項」沒人點！內行一咬秒愣：速食界最好吃
知名速食店肯德基除了經常推出新產品外，經典品項也是眾多顧客的最愛，其中卻鮮少有人知道肯德基有賣洋蔥圈，且味道還相當美味，被網友們狂讚：「肯德基洋蔥圈真的是連鎖速食最好吃！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-27 15:56:17
該名網友昨（26）日在PTT貼文，他以「肯德基的洋蔥圈」為題，表示肯德基的洋蔥圈非常好吃，裡頭的內餡有一整條洋蔥，吃起來非常過癮，因此好奇問：「請問有人知道是哪一家出的嗎？」
貼文一出，不少網友瞬間驚喊，「肯德基居然有洋蔥圈」、「原來肯德基有洋蔥圈」、「爺爺有賣洋蔥圈？」、「本日最驚嚇，肯德基居然有賣洋蔥圈XD」、「竟然不知道有洋蔥圈耶」，不過也有吃過的網友分享，「肯德基洋蔥圈真的是連鎖速食最好吃」、「真的很好吃，今天才吃而已」、「肯德基的洋蔥圈真的好吃又便宜」、「肯德基洋蔥圈真的超好吃」。
另外，先前也有網友專業分析，「肯德基的洋蔥圈是整圈裹粉去炸的，所以每一圈大小都不一樣，不是常見的那種絞碎過、大小統一的冷凍食品洋蔥圈，外皮清脆，不會麵粉過厚刮嘴，可以品嘗到洋蔥本身的甜味，個人認為是台灣連鎖速食最好吃的洋蔥圈，每次點餐幾乎都會加點」。（編輯：賴禹妡）