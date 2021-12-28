瑤瑤主持挑戰42公里馬拉松　驚喜受邀「怎麼會找我」

衛視中文台1月14日起推出旅遊實境節目《旅跑應援團》，特別邀請到全方位藝人郭書瑤擔綱主持邊跑邊旅行，不擅跑步的她，要在第一季中挑戰13集累積跑完42公里，相當於一個全馬比賽的距離，為了完成這項任務，郭書瑤還會邀請她的藝人好友們在不同集數中陪她一起完成，用雙腳感受這塊土地的美好，也完成人生中另一個篇章！





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▲郭書瑤將在《旅跑應援團》13集節目裡，挑戰跑完42公里馬拉松。（圖／衛視提供）

郭書瑤笑說第一次聽到《旅跑應援團》節目邀約時，嚇了一大跳，雖然熱愛運動和表演，但偏偏主持和跑步是她最不擅長的一環，腦中閃過第一個念頭「怎麼會找我？」不過從來不害怕挑戰的她，就像當初接下電影《志氣》女主角演出時，雖然當下滿滿的疑問「為什麼會找我？」卻鼓起不畏懼挑戰的勇氣加入《旅跑應援團》，搭配優質的製作團隊，讓她放心願意跳出人生的舒適圈，嘗試全新不同的作品！





回想起主持經驗，郭書瑤說多半是剛出道時擔任助理主持角色或是和其他人一起搭檔主持，這次睽違7、8年之後，破天荒一個人挑大樑主持外景旅遊節目《旅跑應援團》，心情興奮又緊張，出外景和拍攝主視覺時，也遇到許多有趣的狀況，不時有粉絲圍觀熱情要合照等，還有阿公特地開車回頭跟她說加油，在在感受到郭書瑤的超人氣魅力！





▲郭書瑤邀請好友茵聲、劉品言，一起在《旅跑應援團》跑步旅行。（圖／衛視提供）

《旅跑應援團》顧名思義既然是「應援團」，還將會邀請藝人好友們在不同的集數出現，包括劉品言、茵聲、蔡旻佑等，陪她一起完成這個旅程，透過和好友們一起跑步和旅行，也可以看見郭書瑤不為人知最真實的一面！《旅跑應援團》1月14日起，每週五晚上10點在衛視中文台全台獨播。



