天氣回暖！跨年、元旦低溫下探13度　東部不利迎曙光

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吳德榮說，今晨截至4：47本島平地最低氣溫為嘉義(東區)的11.3度；其他各地區平地最低氣溫：北部(新北石門區)的12.2度，南部(台南後壁區、高雄大樹區)12.3度，東部(宜蘭五結鄉)12.3度，台北市(南港區)13.0度。
吳德榮表示，最新(27日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天白天至明（29）日冷空氣減弱、氣溫漸回升；西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨。今日各地區氣溫：北部12至20度，中部11至23度，南部12至24度，東部12至23度。
最新模式模擬顯示，明下午起東北季風略增強，北、東轉有局部短暫雨。週四(30日)至週六(元旦)晨另一波「強度較弱，水氣較少」的冷空氣影響，北台偏涼微冷，其他地區影響較小，中南部白天舒適早晚涼；北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨，西半部晴時多雲。
跨年(31日)夜至元旦晨，氣溫偏低(各地區的平地最低氣溫約在13至15度)，天氣偏冷，戶外活動、應注意保暖；東半部雲層多，偶有局部短暫雨，不利迎曙光活動。
最新模式模擬顯示，元旦白天起至下週一（3日）仍受東北季風影響，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨，西半部晴時多雲。北台偏涼，中南部白天舒適早晚涼。期末模式的模擬，仍在調整中，應持續觀察更新的資料。（編輯：孫唯容）