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天氣回暖！跨年、元旦低溫下探13度　東部不利迎曙光

▲今（28）日天起大陸冷氣團減弱，各地氣溫略回升；降雨方面，迎風面的北部及東半部地區仍有局部短暫雨，中南部山區偶有局部短暫小雨，其他地區為多雲到晴的天氣。。（示意圖／記者葉政勳攝）
▲今（28）日天起大陸冷氣團減弱，各地氣溫略回升；降雨方面，迎風面的北部及東半部地區仍有局部短暫雨，中南部山區偶有局部短暫小雨，其他地區為多雲到晴的天氣。。（示意圖／記者葉政勳攝）

編輯中心/綜合報導

2021-12-28 06:42:37

中央氣象局指出，今（28）日清晨大陸冷氣團影響，各地氣溫仍偏低，臺南以北及宜蘭低溫僅11至13度，其他地區14至17度；白天起大陸冷氣團減弱，各地氣溫略回升；降雨方面，迎風面的北部及東半部地區仍有局部短暫雨，中南部山區偶有局部短暫小雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天4：30紅外線色調強化雲圖顯示，中高雲已消散，迎風面仍有低層雲；4：30雷達回波合成圖顯示，東側海上有較多回波，迎風面回波微弱 ；北海岸、東北部降雨較明顯。

吳德榮說，今晨截至4：47本島平地最低氣溫為嘉義(東區)的11.3度；其他各地區平地最低氣溫：北部(新北石門區)的12.2度，南部(台南後壁區、高雄大樹區)12.3度，東部(宜蘭五結鄉)12.3度，台北市(南港區)13.0度。

吳德榮表示，最新(27日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天白天至明（29）日冷空氣減弱、氣溫漸回升；西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨。今日各地區氣溫：北部12至20度，中部11至23度，南部12至24度，東部12至23度。

最新模式模擬顯示，明下午起東北季風略增強，北、東轉有局部短暫雨。週四(30日)至週六(元旦)晨另一波「強度較弱，水氣較少」的冷空氣影響，北台偏涼微冷，其他地區影響較小，中南部白天舒適早晚涼；北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨，西半部晴時多雲。

跨年(31日)夜至元旦晨，氣溫偏低(各地區的平地最低氣溫約在13至15度)，天氣偏冷，戶外活動、應注意保暖；東半部雲層多，偶有局部短暫雨，不利迎曙光活動。

最新模式模擬顯示，元旦白天起至下週一（3日）仍受東北季風影響，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨，西半部晴時多雲。北台偏涼，中南部白天舒適早晚涼。期末模式的模擬，仍在調整中，應持續觀察更新的資料。（編輯：孫唯容）

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