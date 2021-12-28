睡覺「頭朝1方向」衰整年！躺錯小心大破財　最優方位曝

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民間常說一個人過世時是「歸西了」，也指稱過世的人前往的世界為「西方極樂世界」，因此，睡覺頭千萬不要朝西睡覺，這樣往往容易導致失眠，甚至在運勢上帶來不利，其影響包括婚姻以及財運，如果你一直頭沖西，那麼未來要警惕了，最好是看命理上是否適合沖西，如果不可以則要掉頭睡覺為宜，若逼不得已只能選擇朝西而臥，千萬不要用灰色或木炭色的床單，除非你的命理五行喜此。
二、頭朝南睡容易使人興奮
從位理學看，頭朝南睡容易使人興奮造成失眠，可以用黃色的床單或臥具來布置，因為從風水養生學來看，黃色能夠安神，緩解失眼，但提醒不要用淺色或丁香色，因為這兩種顏色有很強的刺激作用。
三、頭沖東北方容易惡夢
從位理學來看，東北方屬於口舌是非方位，使人神經容易緊張，導致運勢係將，如果你的臥室條件有限，不得不東北而臥的話，可以通過使用深色，淡粉色或淺黃色的臥具來緩解這些不利影響。
四、西北方向是利睡眠
位理學認為西北時乾坤的乾，最有利於睡眠的方向，因此很適合家裡長輩，另外黃色、白色、粉色和黃銅色是這個西北方向的主色調，可將臥具換成這系列主色。
五、單身女性沖北，單身男性沖南旺運
針對單身女性朋友來說，頭朝北而臥旺運；單身男性來則頭朝南而臥可以旺運，已經結婚或者男女同居的則要看誰主家以誰為主，另外也建議用溫暖的粉色，紅葡萄酒色的臥具，這兩種顏色能夠調動人的精神，同時又使人心神鎮定。
六、朝東而睡能促使人早起好運
東方是太陽升起的方向，由於太陽磁場的關係，朝東而睡能促使人早起。鄭博士認為選擇東方是最為合適睡覺的。（編輯：張嘉哲）