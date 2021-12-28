為何好萊塢電影「台灣能搶先上映」？真相抖出：其實很準

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原PO接著說，「難道引進商付的錢有比其他國家多嗎？而且他們不怕槍版嗎？首映當天就可能直接流入中國了，這樣他們不就損失巨大嗎」，因此好奇在文末發問「為啥這些各大電影公司一直無視台灣槍版猖獗，還要讓台灣搶先」？
貼文一出，掀起熱議，「一直盜版，結果盜版先流出的反而不是台灣」、「現在流出的盜版大宗早就不是台灣了」；其中，也有不少網友曝光關鍵，「市場調查」、「試水溫，聽說台灣市場水溫蠻準的」、「電影圈的章魚哥，懂？」、「因為台灣是觀察全球票房不錯的標的，而且源頭是電影院的盜版相對不嚴重」。
綜合網友所述，除了提到「防盜版」以及「市場評估」兩個原因；事實上，根據痞客邦部落客「Shining STAR ~ 星樂園」撰寫的「為什麼台灣可以搶先上映好萊塢新片」一文指出，其實大致上能分成4種原因，除了第一「防盜版」、第二「做市場評估」原因以外，還有以下兩個原因。
就是「時差」和「拆帳比例高」，名是「同天」上映，但因時差關係，台灣幾乎都會快上半天多，且台灣是早場上映，跟以前晚場上映已不同，所以之後的商業大片相信都會依循台灣先上映的模式；而片商與電影院抽成與拆帳的比例，首映場可賣較高的權利金，且片商在台抽成會比較高，再加上台灣本身的電影產業開發很低，幾乎仰賴好萊塢的電影，再加上地狹人稠，連鎖電影院開的密度高，與片商談的酬佣就來得多。（編輯：郭佩蓉）