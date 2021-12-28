「台大五姬」誰最亮眼？律師點名她　雞排妹抖內幕開戰了

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林智群接著說，每個人當下做的決定，短時間還看不出來有什麼差別，「過10幾年，結果就出來了。每個人都變成她想要的樣子」，不過，就有網友好奇「最亮眼的那個是誰」，林智群也回應「資工彌」，但也有人認為「資工彌那樣一季能賺一兩千萬叫跌跌撞撞，那一般人都是趴在地上了吧」。
不過林智群的「最亮眼的那個一路跌跌撞撞」這句話，卻也引來「雞排妹」留言反駁，「會寫跌跌撞撞，應該是不知道YUYU創立以來的業績。（抄襲爭議不評論，我跟她不熟，但就她個人的商業能力想補充而已）」。
而林智群也忍不住回應「如果你有查她的新聞，前面不好的也蠻多的，如果你覺得最後做生意成功了就不是跌跌撞撞，我也尊重，不過那也是簡單化整個過程了。李安前面6年沒工作，後來成功了，你要說李安事業一帆風順嗎？」，倆人意外掀起論戰。
事實上，台大五姬中，有四位進演藝圈，唯一沒有進演藝圈的是「獸醫乃」劉乃潔，她後來前往英國劍橋大學進修，專心攻讀獸醫專業，近日順利取得博士學位，也將在明年2月返回母校台大獸醫系任教。
而「資工彌」余函彌曾短暫進入演藝圈，當過主持人、演員及歌手，但最後因不愛受關注而退出演藝圈，轉而經營服飾店「yuyu active」，月營收最高能達2000萬元，還獲得友銓電子（5321）入股50%，相當不簡單；另外，仍在演藝圈發光發熱的「農推蔓」翁滋蔓，則橫跨戲劇、綜藝、唱片等，演藝成績相當亮眼。
「國企匡」陳匡怡在出道時有「小周慧敏」之稱，雖近年較少露面，但偶爾還是會上通告、節目等，代表作則是《我可能不會愛你》中的配角Maggie，討論度依舊；至於曾擔任主播的「戲劇依」吳依潔，曾被網友票選為「最正女主播」，在2014年嫁給神旺集團小開蔡紹仁，現在已經是3個小孩的媽，身材保養得宜，經常在臉書分享生活照片，婚後生活幸福美滿。（編輯：郭佩蓉）