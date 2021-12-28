無菜單料理為何夯到不行？老饕曝真實原因：貴桑桑也要吃
台灣是美食王國，不僅擁有各國料理，在地小吃也不斷推陳出新，而近幾年無菜單料理的崛起，也成為許多民眾的心頭好。不過就有民眾認為不管是哪一種無菜單料理，價格都不便宜，因此好奇詢問大家會選擇無菜單料理的原因為何？
編輯中心/綜合報導
2021-12-28 09:52:11
該名女網友在《PTT》發文「會去吃無菜單料理嗎？」，表示不管是日式或法式的無菜單料理餐廳，一餐動輒3千到5千不等，價格貴桑桑卻還是很喜歡，因此想詢問大家為何會想去吃這一類的餐廳？
貼文一出，部分對於無菜單料理較為無感的網友寫到：「絕對不吃，還不如升級電腦」、「絕對不選這種，我都花錢了我還不能決定，什麼鬼」、「把妹才會去吃這種盤子店吧」、「如果吃到自己不喜歡的菜會有點不爽」、「木舌吃不出來+1，千元吃到飽就開心了」、「感覺就無預算餐廳」。
不過對於喜愛無菜單料理的老饕們，就直接點出其優勢：「老實說挑食反而該去，你知道無菜單料理的主廚其實會記得熟客的喜好嗎？交情好的主廚會看人下菜，會客製化的做妳愛吃的菜，以大廚的功力來迎合妳喜好的時候，很難讓人不滿意」、「無菜單一開始訂位都會稍微問一下什麼不吃好嗎？大部分也不是真的天天都不一樣，自己查近期食記就好了，不然就是自己要吃什麼先開好清單跟預算也可以」、「會，因為不知道出什麼菜，反而很期待」。（編輯：陳珮瑜）