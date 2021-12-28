老公遭查出恐嚇網友　瑞莎心碎發聲「我先冷靜」

瑞莎來台發展10多年，致力重振我國體操運動，未料，今（28日）週刊踢爆，有多位選手站出來指控，瑞莎利用選手當宣傳工具、侵害其肖像權，氣得集體解約。今年4月，知名論壇Dcard出現控訴瑞莎的文章，不過某些按讚、留言的網友，卻遭不明人士公布個資恐嚇，檢方調查後赫然發現，涉嫌恐嚇的竟是瑞莎老公李兆開，對於種種指控，瑞莎稍早心碎發聲。
娛樂中心／綜合報導
2021-12-28 10:20:23｜2021-12-28 10:47:27
據《鏡週刊》報導，4月時，有網友在Dcard發表黑特（hate）文，質疑瑞莎「真的有付出那麼多？」文中雖然肯定她的努力，但也控訴她到處挖角選手，對外募款千萬元，帳目卻不明，沒想到，幾名選手及教練在文章底下留言，竟收到匿名帳號恐嚇，指名道姓嗆「大家歡迎肉搜她們，讓她們在龍潭出不了門」。
遭到恐嚇的2名選手及1位教練事後報警，不久收到對方委任律師稱要和解，不過拒絕透露恐嚇者身分，選手和教練因此堅決提告，豈料，檢調展開追查，居然發現恐嚇留言的IP位置，就來自瑞莎老公李兆開（Mike）的住家。
對於Dcard的黑特文，瑞莎24日發文駁斥所有指控，但沒有提及老公涉嫌恐嚇網友的部分，經紀人回應週刊，因進入司法程序，尊重且相信檢察官會調查出真相。《NOWnews今日新聞》也致電經紀人，電話未接轉語音，瑞莎本人則是剛剛在臉書貼出一張破碎心型棒棒糖照片，寫下：「...我先冷靜..等等回答...」（編輯：楊穎軒）