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去三商巧福點牛肉麵算外行？老饕挖「這碗」最頂：沒在騙

▲有網友發現部分人到三商巧福不會點牛肉麵，反而改選一款隱藏品項，讓他好奇詢問「到底是在想什麼咧？」（圖／翻攝三商巧福臉書）
▲有網友發現部分人到三商巧福不會點牛肉麵，反而改選一款隱藏品項，讓他好奇詢問「到底是在想什麼咧？」（圖／翻攝三商巧福臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-12-28 10:44:23

知名餐飲品牌「三商巧福」以特色料理牛肉麵起家，好口碑延伸到全台各地，成為台灣超人氣的牛肉麵連鎖店之一。不過，就有網友眼尖發現，部分人到三商巧福反而不點牛肉麵，而改選一款「隱藏品項」，讓他相當不解。問題一出，立馬吸引眾多老饕直喊「是經典好嗎？」。

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原PO於PTT八卦板上指出，三商巧福的招牌料理就是牛肉麵，「原汁牛肉麵是基本款，還有其他很多延伸的牛肉麵，都不錯吃」。但他不解表示，發現有人一進店卻點了古早味雞腿飯，讓他好奇詢問「到底是在想什麼咧？就跟去吉野家不吃飯吃烏龍麵一樣奇怪，有八卦嗎？」。

▲網友好奇詢問「去三商巧福點飯的人都在想什麼？」（圖／翻攝PTT）
▲網友好奇詢問「去三商巧福點飯的人都在想什麼？」（圖／翻攝PTT）
問題一曝光，卻引來不少老饕大讚飯類料理，直言「他雞腿飯是最頂的= =，沒在騙」、「會賣就表示有人會吃，這什麼笑死人問題」、「酸菜排骨飯好吃」、「他的壽喜飯是經典好嗎？我從小吃到大，牛肉很多」、「排骨飯好吃！」、「我從小吃排骨飯」。

甚至有老顧客分享三商巧福本體在於「酸菜」，直喊「不懂吃的才說招牌是牛肉麵…招牌是酸菜」、「本體是酸菜所以還好」、「沒差啊反正主要是吃酸菜」、「三商巧福的招牌是酸菜，我點牛丼酸菜加爆不行逆？」。（編輯：陳雅雲）

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