iPhone「10個實用隱藏功能」曝！用戶實測驚：真的省時間

我是廣告 請繼續往下閱讀
不少人在使用iPhone計算機時，容易出現打錯數字的狀況，這時一般人都會按字母C來全部清除，不過其實只要用手指在數字欄上左右滑動，就能從尾端開始去除數字，且長按數字也能直接複製，非常方便。
2.釘選訊息對話
在訊息中常常會和對方產生一大串對話，這時若想要特別標註其中一則簡訊，只要長按該則訊息就能釘選，以便未來更快速找到，也能加入到widgets版面中。
3.桌面小工具的運用
若想要在桌面放常用的小工具，卻又不希望充滿版面時，用戶可以長按小工具，將其合併在一起，之後要使用時只要上下滑動就能選擇需要的工具。
4.一次儲存多張相片到相簿中
一次複製一張相片似乎用戶是最普遍的作法，不過若一次要複製多張相片，恐怕會耗上許多時間，這時只要在同個網頁中將要複製的照片長按，再拉到右下角，接著打開相簿，就能迅速存入相簿中。
5.將常用詞彙改為替代文字
只要在設定中的「鍵盤」選項找到「替代文字」，就能將常用的詞彙以字母縮寫，未來要用到時只需打出縮寫，就能快速打出該詞彙。
6.在鎖定螢幕中快速打開相機
若用戶不方便解鎖手機，又需急用相機時，只需在鎖定的螢幕上從最右邊往左滑，就能開啟相機。
7.掃描文件
在備忘錄中選取相機符號後點選掃描文件，就能輕鬆掃描現實中的文件，相機會自動偵測文件的位置，最後還會出現在備忘錄中。
8. Live Tex
使用相機時會出現Live Text功能，這時相機會自動掃描照片上的文字，並轉為文字檔，用戶可自行選擇複製、全選等功能。
9.快速找到第一張照片
相簿裡的照片可能有上萬張，這時若想要從頭找照片，並不需要慢慢往上滑，只要按兩下螢幕最上方，就能快速到達相簿最上方。
10.快速搜尋功能
若想要查找任何東西，用戶只要將螢幕往下拉，就能看到搜尋欄，可以迅速又方便地搜尋想要的內容。（編輯：賴禹妡）