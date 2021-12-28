COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

iPhone「10個實用隱藏功能」曝！用戶實測驚：真的省時間

▲現今世代幾乎人手一支iPhone，不過裡頭卻有許多方便的功能還沒被用戶一一挖出。（示意圖／取自unsplash）
▲現今世代幾乎人手一支iPhone，不過裡頭卻有許多方便的功能還沒被用戶一一挖出。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-12-28 10:58:00

現今世代幾乎人手一支iPhone，不過裡頭卻有許多方便的功能還沒被用戶一一挖出，外媒《Apple Support》就替大家整理出10個實用的隱藏小技巧，讓不少網友看了都大讚：「原來這麼省時間！」 

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲現代人幾乎用手機取代鬧鐘，網友討論最好聽的iPhone鈴聲，激推「起床鬧鐘」專用提示音超溫柔。 （圖／取自Shutterstock）
▲iPhone 10個實用的隱藏小技巧曝光，讓不少網友大讚方便。（示意圖／取自Shutterstock）
1.滑動螢幕消除計算機上的數字 

不少人在使用iPhone計算機時，容易出現打錯數字的狀況，這時一般人都會按字母C來全部清除，不過其實只要用手指在數字欄上左右滑動，就能從尾端開始去除數字，且長按數字也能直接複製，非常方便。 

2.釘選訊息對話 

在訊息中常常會和對方產生一大串對話，這時若想要特別標註其中一則簡訊，只要長按該則訊息就能釘選，以便未來更快速找到，也能加入到widgets版面中。 

3.桌面小工具的運用 

若想要在桌面放常用的小工具，卻又不希望充滿版面時，用戶可以長按小工具，將其合併在一起，之後要使用時只要上下滑動就能選擇需要的工具。 

4.一次儲存多張相片到相簿中 

一次複製一張相片似乎用戶是最普遍的作法，不過若一次要複製多張相片，恐怕會耗上許多時間，這時只要在同個網頁中將要複製的照片長按，再拉到右下角，接著打開相簿，就能迅速存入相簿中。 

5.將常用詞彙改為替代文字 

只要在設定中的「鍵盤」選項找到「替代文字」，就能將常用的詞彙以字母縮寫，未來要用到時只需打出縮寫，就能快速打出該詞彙。 

6.在鎖定螢幕中快速打開相機 

若用戶不方便解鎖手機，又需急用相機時，只需在鎖定的螢幕上從最右邊往左滑，就能開啟相機。 

7.掃描文件 

在備忘錄中選取相機符號後點選掃描文件，就能輕鬆掃描現實中的文件，相機會自動偵測文件的位置，最後還會出現在備忘錄中。 

8. Live Tex 

使用相機時會出現Live Text功能，這時相機會自動掃描照片上的文字，並轉為文字檔，用戶可自行選擇複製、全選等功能。 

9.快速找到第一張照片 

相簿裡的照片可能有上萬張，這時若想要從頭找照片，並不需要慢慢往上滑，只要按兩下螢幕最上方，就能快速到達相簿最上方。 

10.快速搜尋功能 

若想要查找任何東西，用戶只要將螢幕往下拉，就能看到搜尋欄，可以迅速又方便地搜尋想要的內容。（編輯：賴禹妡） 


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀