秤重糖果1小包收500！竟「偷藏鐵片」 攤商超慘下場曝光
年節將至，市場出現許多秤重型的零食攤商，讓民眾能夠一次購買多種口味，還能自己控制購買的數量，然而，卻有民眾選了小小1包糖果後，秤重遭收500元，返家後發現原來裡面藏有2塊重鐵片，而市場得知消息後也回應將會禁止該名攤商再來擺攤。
編輯中心/綜合報導
2021-12-28 11:30:04｜2021-12-28 11:31:34
根據原PO於《新竹大小事》分享，自己前往竹蓮市場購物時，意外看到一家糖果攤商，每樣商品都精緻漂亮，店家也標價100公克130元，因此就隨手選了約20樣零食，不料結帳時卻遭到店家收取500元，讓他超傻眼，返家後也不敢讓家人知道。
而男子返家後打開荷包蛋造型的糖果，才發現店家的「財富密碼」，原來包裝的背面塞了厚重的鐵片，疑似為了增加糖果重量，讓他傻眼直呼，「這樣2塊鐵片，應該可以買1個排骨便當了吧」，最後他也無奈的表示，只能當作花錢買教訓了。
事件曝光後，不少網友痛批糖果攤販，「看到鐵片，感覺根本被詐騙」、「純粹敲盤子」，而竹蓮市場也在官方粉絲專頁表示，嚴正譴責攤商以不肖手段進行銷售行為，除了會將款項全額退還給消費者外，未來也會禁止該攤商再到竹蓮市場擺攤。（編輯：鍾怡婷）