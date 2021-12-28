台北飯店Buffet一哥是誰？網列「3間」最神：回訪率超高
吃到飽Buffet餐廳因主打料理多樣，且供民眾自由拿取等特點，近年來許多飯店也推出Buffet，吸引眾多老饕前往享用美食。對此，就有網友好奇詢問「台北飯店buffet吃到飽推薦？」而引起饕客們分享心目中的神店。
編輯中心/綜合報導
2021-12-28 11:34:31
原PO於PTT上發文，表示最近想吃buffet，但有名的店家如饗食天堂、漢來海港、欣葉等都吃膩了，「想開始探索飯店系列的buffet，想問問各位有沒有推薦的口袋名單？想要甜點豐富、海鮮種類多、環境舒適」。
問題一出，隨即引發眾人分享，「推遠東，改裝後很棒 ! 其他看個人偏好」、「國泰、晶華、老爺、探索的環境都很好，食物算普通尚可」、「君悅彩，東西少採精緻路線，海鮮極優、甜點少，但現烤團子和現烤鯛魚燒，好吃到不行」。
其中「台北寒舍艾美酒店探索廚房」被最多老饕點名，直言「以純吃到飽來說，饗饗跟探索是我回訪較多次的」、「探索，近期去兩次都覺得蠻好吃的，稍微貴一點，但個人喜愛度大於旭集（松葉蟹腳、肉類都很好吃）甜點熔岩巧克力超棒」。
另外，「台北晶華酒店栢麗廳」、「台北君悅酒店凱菲屋」也有許多網友提及，直言「晶華栢麗廳，蠻推的」、「晶華不錯啊，但其他很多沒吃過沒比較過」、「喜歡晶華甜點，但是好像沒可麗露了？」、「君悅凱菲屋，升級版饗食，甜點海放大部分吃到飽」、「凱菲屋還不錯」。（編輯：陳雅雲）