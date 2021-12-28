25歲男「肯吃苦」卻換7份工作！網一看秒揪出盲點：難怪
不少人在求職道路上跌跌撞撞，需要有好機緣才能遇到適合的工作，對此就有一名25歲的網友表示，他出社會3年間已經換了7份工作，工作運可說是相當不順遂，明明自認刻苦耐勞，不知為何會落得此下場，貼文曝光後，網友們馬上揪出原PO的問題點：「我感受到的是你真的好會抱怨喔⋯超不知足！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-28 12:26:08
該名網友26日在Dcard中貼文，他以「找不到適合的工作」為題，表示他今年25歲，已經出社會3年了，中間卻換了7份工作，一開始是走服務業，不過收盤子太慢、上廁所比較久、盤子沒洗乾淨都一直被唸，「新人本來就不會，不仔細教就算了，又沒耐心一直罵」。
原PO接著指出，他後來轉行當業務助理，卻被主管要求做工作範圍外的事情，之後又再度轉行到工地上班，原本主管說顧火就好，卻一直要求他做勞力活，最後索性去發傳單，卻被老闆要求在限制時間內發完，路人都不拿還會怪到他身上，「本人胸無大志，只求正常班月薪有4萬就好」，原PO拒絕當外送員，腳也無法長時間站立，更無法讀書、考試，但自認刻苦耐勞也肯學習，希望大家幫忙介紹工作。
貼文曝光後，不少網友點出原PO工作運不順遂的關鍵，「不知道為什麼覺得有點⋯草莓，如果自認刻苦耐勞、肯學又要高薪4萬的話，建議去足體養身會館，學一技之長又5、6萬起跳，也不用英文」、「你最後的刻苦耐勞、肯學，根本跟你前面的工作經歷完全不符欸，而且沒什麼一技之長就別想薪水高了」、「說自己刻苦耐勞肯學，但通篇看下來都是工作這個地方不好，那個地方不好，然後沒有什麼特別專業能力又要求月薪四萬塊」、「我感受到的是你真的好會抱怨喔⋯超不知足，你到底有什麼行的」。（編輯：賴禹妡）