面試問「公司剩5人會留下」？全場搖頭 他神回1句爽錄取
不少公司在面試時除了會評斷求職者的能力、學歷是否適合公司時，也會藉由各式問題來了解應徵者的臨場反應能力和態度。對此，有一間公司對每位求職者都會詢問「一間只有5個人的公司，你會選擇留下嗎？」這道問題，大部分人都選擇離開，卻有一位男子靠著1句話，成功奪得面試官的青睞。
編輯中心/綜合報導
2021-12-28 11:59:50
據《每日頭條》報導，一間公司面試了3位求職者，對每個人都詢問了「一間只有5個人的公司，你會選擇留下嗎？」這道問題，其中第一位立馬表態不會留下，認為一間公司只有5個人，基本上是沒有什麼發展前景，會選擇辭職離開。
第二位求職者是位職場老手，出社會打滾多年，被面試官詢問專業性的問題也答得不錯。但當他被問及同樣題目時，他則回答「我是堅決不會留下的！」面試官認為這是典型的白領思維：「哪裡可以賺錢就往哪裡跑」，指出該答案並不太好。
而第三位求職者是位剛出社會不久的新鮮人，面試官一開頭就直接詢問他相同問題，但這名新鮮人馬上巧妙回應，「當初馬雲沒成功時也只有18個人，有什麼理由不相信這5個人能成功？」表達願意留下的意願，這樣的回答也是在裡面最讓面試官驚訝的，事後也順利被錄取。（編輯：陳雅雲）