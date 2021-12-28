林智堅不選大新竹市長 侯友宜：選舉年推竹竹併觀感不好
新竹市長林智堅昨（27）日宣佈將不參選「竹竹併」後的大新竹市長，盼促成各黨支持新竹合併升格，引起各方熱議，也為政壇拋下震撼彈；對此，新北市長侯友宜認為，「國土規劃不是因為要整併而整併，不是因為要找誰而找誰」，而是要有一個長期規劃。
記者陳志仁／新北報導
2021-12-28 12:22:43
侯友宜今（28）日出席「新北市2021災害管理研討會」的開幕式，針對林智堅宣佈不參選「竹竹併」後的大新竹市長議題受訪；侯友宜指出，國土規劃需長遠來看，要如何讓國家發展的定位能夠做好，除新竹縣市的整併外，彰化縣要不要升格？大台北的要不要整併？甚至雲嘉嘉，這都涉及國土的整體規劃。
侯友宜說，中央在國土的規劃上，要有一套完整的論述，論述出來後，也要傾聽民眾的聲音跟看法，要有一個過渡期解決整併後的挑戰；因此，國土規劃不是快速的從明年起，尤其選舉年來做「竹竹併」的觀感不好，大家會質疑執政黨將黨的利益，擺在國家、人民利益的前面。
侯友宜強調，「國土規劃不是因為要整併而整併，不是因為要找誰而找誰」，最重要的是要有一個長期規劃；中央在國土的規劃上，不僅要提出民眾所需要的國土方向，且也要能夠符合國家真正在國際上有競爭能力的區域。
至於前衛生署長楊志良演講時，突提及南韓已故前總統朴正熙的死因，還鼓動民眾「把蔡英文抓起來」，引發朝野的熱議，外界也關切侯友宜的看法；侯友宜回應，我們好好做事吧，新北市市長就把新北市的角色先做好，每一個人守著本分，努力做事，團結在一起。