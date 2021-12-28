箭毒蛙擇偶竟「先看外表」！挑選標準嚴苛：沒feel就失敗
臺北市立動物園在箭毒蛙的圈養繁殖上做了許多努力，現在也發展出一套SOP，保育員會在成蛙中挑選幾對種蛙做配對，擔負起園內族群的繁殖大任。就像人類常會說的「外貌協會」，種蛙會優先選擇體型健狀、站姿端正的個體，不過將兩隻漂亮的個體送入洞房後，能不能順利繁殖，還是要看牠們彼此有沒有看對眼，若遲遲沒有成功配對，保育員也會隨時介入做調整，希望幫箭毒蛙們找到適合的伴侶，順利繁殖下一代。
編輯中心/綜合報導
2021-12-28 17:48:39
動物園內的箭毒蛙繁殖有一套完整的SOP，箭毒蛙在出生後約1年半至2年半達到性成熟，這時保育員就會挑選適合的個體做為種蛙，啟動繁殖計畫。箭毒蛙部分種類沒辦法從外觀判定公母，只能用是否發出鳴叫來判斷，當保育員聽到蛙鳴時，就會趕快去觀察是哪一隻個體發出的叫聲，並確認牠是公蛙。
種蛙的挑選標準主要以外型來判斷，除了外表需要看起來鮮艷美麗，公蛙首選體型健壯、站姿漂亮的個體；母蛙則會挑選肚子較大、下盤較寬，適合抱卵的個體。以箭毒蛙「外貌協會」的標準挑選種蛙，不全然是因為想要生出好看的小蛙，而是四肢健全、外型標緻的個體，相對較能避免夾帶箭毒蛙基因缺陷的問題。
目前動物園內有五種箭毒蛙在進行繁殖，分別是金色箭毒蛙、黃帶箭毒蛙、迷彩箭毒蛙、 鈷藍箭毒蛙與火焰箭毒蛙，箭毒蛙保育員特別設置了「成人專區」，將種蛙們生活環境控制在適合產卵的條件下，使牠們一年四季都能繁殖。不過挑選健康強壯的種蛙、給予適合產卵的環境，也不是每對都能配對成功，或是配對後產下的卵也不一定有順利受精，當兩隻蛙「沒feel」的時候，保育員會隨時觀察配對狀況、調整配對，好替牠們找到適合的伴侶。
從104年起，動物園陸續引進不同種類的箭毒蛙，希望在箭毒蛙保育上能做出貢獻，園內對於箭毒蛙繁殖有著完善的「一條龍服務」，從蝌蚪嬰兒房自動排水系統、小蛙單人房的半水域的環境、成蛙單人套房，再到種蛙限定「成人專區」豪華雙人套房。成功繁殖出來的箭毒蛙，除了穩固園內保種計畫外，還能輸出到國外，提供不同的箭毒蛙血緣與國外動物園做交流。園內的箭毒蛙住在兩棲爬蟲館與穿山甲館，大家有機會別忘了去跟他們打聲招呼，順便觀察看看哪隻體型健壯的蛙蛙，有機會雀屏中選擔起繁殖大任！（編輯：李惠婷）