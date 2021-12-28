年末大掃除！主婦「1招妙計」消滅害蟲：家裡沒再出現過
蟑螂一直是不少民眾的恐怖夢魘，尤其是在家中現蹤時，更是驚嚇感倍增，近日就有網友發文求助，自己搬入新家後卻一直出現蟑螂，直接噴化學藥劑又會薰得頭疼，讓他實在無計可施。貼文一出，熱心主婦建議可以趁著打掃時，在拖地水裡加防蟲精華液，味道不會太重，又可以有效去除家中害蟲。
編輯中心/綜合報導
2021-12-28 18:30:34
根據原PO於《PTT》表示，自己非常害怕蟑螂，幾乎是一出現就頭皮發麻，只敢距離很遠的試圖消滅蟑螂，但可怕的是最近搬家後，新家經常出現蟑螂，若是在家中噴灑消蟲藥劑，不是味道太重就是效果不佳，讓他非常苦惱只好上網尋求幫助。
貼文一出，就有主婦建議原PO可以在拖地水裡加防蟲精華液，味道比較不會那麼重，且根據自己的經驗，用好幾個月也沒再看到什麼蟑螂螞蟻出現在家中，民眾可以趁著大掃除時，用加入防蟲精華液的水裡裡外外拖過一遍。
除此之外，網友也建議「試試一點絕，我只用過一次，家裡就沒蟑螂了」、「把家裡對外連接的水管通道都堵起來，等要用才打開，然後家裡點一點絕」、「洗碗精加一些些水」、「熱水跟泡沫水攻擊是最有效的」。（編輯：鍾怡婷）