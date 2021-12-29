COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

房市／廠辦交易亮眼　這區域2021交易件數連莊奪冠

▲未來例如內科、南港、北士科、汐止等近捷運、近科技園區、銜接都會商圈的區域，都較易成為企業選擇進駐區域。（圖／NOWnews資料照片）
▲未來例如內科、南港、北士科、汐止等近捷運、近科技園區、銜接都會商圈的區域，都較易成為企業選擇進駐區域。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2021-12-29 08:00:00

企業發展亮眼帶動整體廠辦交易熱絡，今年廠辦交易件數表現完勝去年。依據信義全球資產公司彙整上市櫃法人購買廠辦交易發現，今年廠辦交易件數達63件，以內湖及汐止為主要交易熱點，大幅超越2020年的29件；此外，比較近兩年數據還可發現，大面積、整棟成為需求趨勢，也連帶讓單案交易總價跟著上升。

我是廣告 請繼續往下閱讀
信義全球資產總經理柯宏安表示，近年台灣企業在國際供應鏈傑出表現有目共睹，在企業規模成長與技術升級促使下，企業逐漸將總部管理、研發設計、品牌行銷及業務推廣等空間需求，與生產製造的工廠分開來，因此需要更多辦公空間，在辦公室供給不足下，廠辦成為很好的選擇，進而帶動全台廠辦交易件數明顯成長。

2021年廠辦交易件數63件，大幅超越2020年的29件。交易區域分布上，2021年交易件數前三名區域為內湖(18件)、汐止(14件)、竹北(6件)，2020年則以內湖(8件)、中和(6件)、竹北(5件)最為熱門。內湖區連兩年都是交易件數最高區域，成為上市櫃公司最愛。

進一步分析，今年企業擴編需求持續浮現，帶動大面積的廠辦需求增加，從單案交易面積可觀察到，今年以500坪-1,500坪的案件交易29件最多，面積大於3,000坪的交易也達10件，除了件數較2020年增加外，其件數佔比15.9%，甚至超過500坪以下案件的比例。另外，今年整棟交易件數達11件，遠超過去年的5件，近年因具長期收益的商辦產品釋出少，也可看到不少壽險金融業，包括南山人壽、新光人壽、全球人壽、中國人壽、三商美邦人壽、中國信託等，今年開始轉戰整棟廠辦。

企業使用面積需求增加，讓單案交易總價出現變化，以單案總價規模來看，在去年交易案中，有41%案件的單案交易總價為未達3億元，但今年的市場交易案，有逾50%的單案交易總價是5億元以上，其中10億元以上案件更達近20%。

總經理柯宏安指出，廠辦市場原就以自用客群居多，且購置廠辦有價格成本較低、屋齡較新的誘因，因此今年明顯受到企業青睞。因台北市中心區辦公大樓多老舊，且近年受都更危老重建影響，許多企業不得不搬遷，在空間擴編以及舊換新等動機下，順勢帶動一波遷徙潮，未來例如內科、南港、北士科、汐止等近捷運、近科技園區、銜接都會商圈的區域，都較易成為企業選擇進駐區域。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀