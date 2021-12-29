房市／廠辦交易亮眼　這區域2021交易件數連莊奪冠

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2021年廠辦交易件數63件，大幅超越2020年的29件。交易區域分布上，2021年交易件數前三名區域為內湖(18件)、汐止(14件)、竹北(6件)，2020年則以內湖(8件)、中和(6件)、竹北(5件)最為熱門。內湖區連兩年都是交易件數最高區域，成為上市櫃公司最愛。
進一步分析，今年企業擴編需求持續浮現，帶動大面積的廠辦需求增加，從單案交易面積可觀察到，今年以500坪-1,500坪的案件交易29件最多，面積大於3,000坪的交易也達10件，除了件數較2020年增加外，其件數佔比15.9%，甚至超過500坪以下案件的比例。另外，今年整棟交易件數達11件，遠超過去年的5件，近年因具長期收益的商辦產品釋出少，也可看到不少壽險金融業，包括南山人壽、新光人壽、全球人壽、中國人壽、三商美邦人壽、中國信託等，今年開始轉戰整棟廠辦。
企業使用面積需求增加，讓單案交易總價出現變化，以單案總價規模來看，在去年交易案中，有41%案件的單案交易總價為未達3億元，但今年的市場交易案，有逾50%的單案交易總價是5億元以上，其中10億元以上案件更達近20%。
總經理柯宏安指出，廠辦市場原就以自用客群居多，且購置廠辦有價格成本較低、屋齡較新的誘因，因此今年明顯受到企業青睞。因台北市中心區辦公大樓多老舊，且近年受都更危老重建影響，許多企業不得不搬遷，在空間擴編以及舊換新等動機下，順勢帶動一波遷徙潮，未來例如內科、南港、北士科、汐止等近捷運、近科技園區、銜接都會商圈的區域，都較易成為企業選擇進駐區域。