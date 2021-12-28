手搖店大夜班「月薪只給31K」！眾見2條件反讚：算爽缺了
能找到錢多事少的工作，一直是多數受薪階層的夢想。有位網友看到一間手搖飲店找大夜班人員，薪水開出3萬初頭，不禁困惑「不會太少嗎？」但徵才文內容曝光後，卻有一派人反讚「這是爽缺」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-28 23:32:54
一名網友在臉書《爆廢公社》貼出某飲料店徵才訊息，無經驗可，剛上班底薪2萬4，全勤加1千，做滿1個月加1千，最高可加到3萬1，工作內容則相當簡單明瞭「飲料沖泡和環境清潔」，上班時間則為深夜11點到早上8點，附帶條件是「沒事可以做著滑手機，不用煮茶、不用外送」，但原PO看完後卻忍不住吐槽「夜班飲料店薪水那麼低哦？」
貼文曝光後立刻掀起熱議，網友紛紛跟著吐槽「不用煮茶、不用外送就輕鬆許多了，況且半夜也沒什麼人」、「雖然說是大夜，但工作輕鬆薪水低算正常啊」、「23～08 是能搖幾杯飲料？半夜會想喝手搖的人應該很少吧」、「沒事還可以滑手機，頂多就是請個站台的而已」、「這麼涼我還覺得高耶，應該算爽缺」。
但也有一些人揪出其中盲點「現在外送平台這麼發達，半夜訂單一直來，有時間能坐下？」「要待的久還要全勤才有31K，說真的也是滿少的」、「這年頭夜貓子很多，我不信晚上可以很閒」、「大半夜要上班，乾脆去超商都比這多」。（編輯：潘毅）