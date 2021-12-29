今東北風增強！北部、東北部有雨 明氣溫再降跨年天氣曝
中央氣象局表示，今（29）日白天基隆北海岸、大台北山區、台灣東半部地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴；今晚起至明日鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼。另針對嘉義縣市、台南市發布濃霧特報，易有低雲或局部霧影響能見度，請民眾注意。
編輯中心/綜合報導
2021-12-29 06:33:08
氣象專家吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄撰文表示，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日東北季風漸增強，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部晴時多雲。各地區氣溫：北部15至23度，中部12至25度，南部13至26度，東部13至25度。
明日至週六清晨另一波「強度較弱，水氣較少」的冷空氣影響，白天北台灣偏涼、中南部舒適、各地早晚冷；西半部晴時多雲，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨的機率。跨年夜至元旦清晨，氣溫偏低，（各地區的平地最低氣溫大約在13至15度，局部地區因「強輻射冷卻」，降得更低），戶外活動、應注意保暖；東半部雲層多，偶有局部短暫雨，不利迎曙光活動。元旦上午起冷空氣減弱、有短暫空檔，氣溫回升；西晴、東偶飄局部雨。
吳德榮指出，下週日另一小股東北季風南下，大台北及東半部轉有局部短暫雨，西半部晴時多雲；北台氣溫略降、天氣偏涼，中南部白天舒適早晚涼。下週一、二偏東風轉東南風，天氣回暖，西半部晴朗、晨間有霧，東半部偶有局部短暫雨的機率。（編輯：倪浩軒）