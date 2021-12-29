高雄啥優點贏過其他縣市？全場爽喊「1字」：北部人哭泣
最近「竹竹合併升格」的議題正熱，新竹市長林智堅27日還說，為促成朝野加速修法，讓大新竹合併升格，他決定不參選2022新竹縣市合併升格後的大新竹市長，「縣市」話題掀起熱議，也有網友聯想到「高雄」，好奇發問「高雄有啥優點」，貼文一出，網友全喊「1字」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-29 07:43:27
該名網友在PTT以「高雄有什麼優點是贏過其他縣市的？」為題發文，表示當全台灣還是一堆農業縣的時候，台北和高雄就已經是直轄市了，因此也讓他好奇發問「當了全台灣最久的兩個直轄市之一的高雄，到底有什麼優點是贏過其他縣市的」？
貼文一出，掀起熱議，「幸福城市」、「有中國鋼鐵公司」、「認真的話，高雄港吧」、「港口吧，以前曾經世界前10大」、「高雄路很大條，騎車開車很舒服！但是就是熱，南高雄空氣也沒很好就是了」、「高雄有輕軌」、「棋盤式街道」。
最多網友提到的優點則是「暖」，「其實高雄真的溫暖，台北冷冰冰的時候去高雄很暖」、「真的很暖」、「在高雄時可以穿短袖短褲逛爽，反觀北部人冷哭」、「真的暖，北部好冷QQ」、「暖啊，高雄沒有冬天」、「短袖衣服，一年可以穿10個月，多暖」、「真的就是暖，天氣暖、人情暖」、「一年冷不過十天，均溫25度，當然暖」、「認真回，暖一個字，氣候上夏天大家一樣喊熱，冬天跟北部比卻沒那麼潮濕，除了暖沒別的」。（編輯：郭佩蓉）