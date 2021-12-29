買65吋電視卻選公車載很可憐？網友反酸：其實心裡很滿足
知名美式大賣場好市多（Costco）因為提供大量商品，又時常祭出各種優惠方案，總是吸引許多民眾前往採購生活物資與食品。不過日前有一名網友發現在好市多賣場外看見有人買了超大電視卻在等公車因此感到相當好奇，沒想到吸引其他網友點出原因。
編輯中心/綜合報導
2021-12-29 12:05:27
該名原PO在《PTT-Gossiping》板發文表示，日前在好市多看到有2位民眾採買了一台65吋大電視後，就搬著電視在公車站牌等公車，這畫面讓他相當驚訝，認為就算沒有車也應該可以請店家運送，因此發文「買65吋電視用公車載是不是蠻可憐？」。
貼文一出果然有許多網友紛紛留言：「65吋的很多車都無法載送了，只能請COSTCO配送，搭公車馬上省下一千多」、「你是沒看過去日本搬電視回台省好幾萬」、「宅配還要配合運送時間其實蠻麻煩的」、「65吋…放不下的車型應該不少」、「爽啊，東西買來就是要馬上看，宅配等不了」、「還好啊，回家裝完有大螢幕，心裡是滿足」、「告訴你我有錢買電視」。
不過也有不少人跳出來回應：「太累了吧，失誤不就爆了」、「客家精神沒關係，但沒啥防護路上震壞就好笑了」、「網購扣一扣回饋，可能還比較便宜，運損還有人賠」、「65吋坐公車這樣搬不怕螢幕破嗎…省那點錢結果到時噴更大」、「司機可以拒載吧！如果影響行車安全或其他乘客！」。（編輯：陳珮瑜）