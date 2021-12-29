接棒新垣結衣！網全推「這1位」仙女美顏：下任國民老婆
近幾年演藝圈頻傳喜訊，許多女神們紛紛走入婚姻，尤其是半年前宣布與星野源結婚的「國民老婆新垣結衣」，更是讓一票粉絲心碎。近日，就有網友以「繼新垣結衣下個國民老婆是誰」發起討論，其中「濱邊美波」全場呼聲最高。
編輯中心/綜合報導
2021-12-29 10:56:54
新垣結衣5月與星野源閃電結婚後，兩人甚少在公開場合露面。近日，新垣結衣為了宣傳明年初播出的大河劇《鎌倉殿的13人》，開始釋出劇照與出席活動的照片，卻被不少眼尖的網友發現，新垣結衣和以前長得不太一樣，在網路上展開了熱烈的討論，事後她也出面說明，自己是因為矯正牙齒，臉型才有了改變。
但有網友仍在《PTT》以「繼新垣結衣下個國民老婆是誰」發起討論，認為新垣結衣仙氣減退了不少，好奇下個能被稱為國民老婆的日本女星是哪一位。而其中呼聲最高的為濱邊美波「就是我老婆濱邊美波」、「濱邊美波我婆」、「濱邊美波吧」。
濱邊美波自2011年出道，在日本國民好感度非常高，幾乎年年上榜各大紅榜，而提及濱邊美波，就會聯想到她所主演的漫畫改編作品，多次出演漫畫中的真人版角色，也驗證了她的仙女美顏猶如撕開漫畫走出來的人物，也因此成為網友呼聲最高的下任「國民老婆」。（編輯：鍾怡婷）