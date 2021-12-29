好市多「經典零食名字」被講錯萬年！客認了：員工也習慣
知名美式賣場「好市多」因其商品琳瑯滿目，且常祭出多樣優惠，因而吸引不少客人前往光顧。然而，近日有一名女網友分享，好市多「經典零食」的名字最容易唸錯，而引來大批網友認同直喊「連工作人員也不想糾正了」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-29 13:24:41
一名女網友於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示自家媽媽相當喜愛吃零食，某天她準備到好市多採購，母親拜託她購買一包經典零食，卻喊出「薯餅三兄弟」這個名字，讓她聽了疑惑回應「你說薯三纖嗎？」媽媽隨即點頭。
但尷尬的是，當她到達賣場後，卻發現該零食包裝上寫著的正確名稱卻是「纖三薯」，讓她尷尬直呼「不知道為什麼跟我媽講的時候，就唸成薯三纖，然後他還知道我講的是甚麼？？？有人也唸錯嗎哈哈哈」，指出這是她覺得最容易唸錯名字的零嘴。
貼文曝光後，立馬引起一票客人狂喊+1，直言「薯三鮮+1，哈哈哈」、「我也是一直以為薯3鮮哈哈哈」、「我也唸錯+1」、「我媽也是唸薯三纖哈哈哈哈」、「我也倒著唸了，到底怎麼了」、「看了文章才知道自己唸錯」、「我每次都唸錯問工作人員，工作人員也很習慣跟我說在哪兒，已經不想糾正了」。（編輯：陳雅雲）