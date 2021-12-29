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木曜一日系列哪集「無法被超越」？粉絲全點名它：最頂了

▲百萬YouTube頻道「木曜4超玩」以「一日系列」聞名，就有網友好奇詢問「木曜一日幕僚無法被超越？」反而引起粉絲們點名另一部經典影片。（圖／翻攝邰智源IG）
▲百萬YouTube頻道「木曜4超玩」以「一日系列」聞名，就有網友好奇詢問「木曜一日幕僚無法被超越？」反而引起粉絲們點名另一部經典影片。（圖／翻攝邰智源IG）

編輯中心/綜合報導

2021-12-29 13:50:29｜2021-12-29 13:56:30

百萬YouTube頻道「木曜4超玩」以「一日系列」聞名，其中六位主持人邰智源、泱泱、溫妮、KID（林柏昇）、謝坤達、阿部瑪利亞皆擁有超強名氣，前陣子舉辦的跨界演唱會還吸睛8千人次，可看出其人氣之高。不過，就有網友好奇詢問「木曜一日幕僚無法被超越？」反而引來粉絲點名另一部經典主題。

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原PO於PTT八卦板上發文，表示到現在還是常把木曜一日市場幕僚打開來看，「無論藝術性教育性娛樂性都是整個youtube最頂尖，尤其是影片中的人事物，每次看每次都感動到不能自己」，讓他好奇詢問「木曜一日幕僚是不是整個youtube歷史上一堵永遠無法被超越的高牆？」

▲木曜4超玩「一日市長幕僚」創下千萬點閱。（圖／翻攝木曜4超玩 YouTube）
▲木曜4超玩「一日市長幕僚」創下千萬點閱。（圖／翻攝木曜4超玩YouTube）
貼文一出，隨即引發鄉民們大讚留言，「一日幕僚是這系列拍的最有意義的一集」、「真正起飛的是這部沒錯」、「一日幕僚這部就從44萬訂閱衝到62了」、「一日幕僚，成長最大」、「因為這篇又刷一次」、「一日幕僚放到現在看…金句還是一樣沒改」。

除此之外，也有粉絲極力推薦「一日玉山觀測員」，直言「一日玉山很經典，推薦去看」、「玉山比較好看」、「單攻玉山真的硬」、「玉山那部就很頂了」、「一日幕僚、一日玉山、一日漁夫推推推」、「喜歡一日玉山、一日幕僚，都是看了會再回去看」。（編輯：陳雅雲）

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