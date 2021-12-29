誰是天冷泡麵幫主？她挖「這碗」香到逼瘋人：囤好幾包了
近年來泡麵款式越來越多樣，除了台灣本土品牌外，還有不少各國泡麵口味，讓消費者選擇更加多元。對此，近日就有網友分享天冷時最強泡麵，大讚直呼「得再囤幾包了！」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-29 14:22:19
原PO於臉書社團《泡麵麵俱樂部 泡麵 乾麵 快煮麵 速食麵 即時麵 方便麵 公仔麵 快餐麵 心得分享》上發文，嗨翻表示「這種冷到XX的天氣來碗螺螄粉就是爽！！！」隨即曬出一張照片，只見畫面中，原PO在鐵碗內放滿剛烹飪好的泡麵，且用料十分豐富，讓人一看食指大動。
原PO在內文中也分享品嚐後的心得，大讚直呼「這次辣油有收斂點不會被辣到眼淚鼻涕流，螺螄粉才不臭咧！香爆了！」最後更心動直喊「得再囤幾包了！」
貼文一出，立馬引來不少老饕留言，「今早也吃螺獅粉」、「超愛，蝦皮買的+1」、「看到妳吃，我都想吃了，可惡已經煮麻辣鍋了！」、「講的我也想買了」、「真的很好吃」。
事實上，除了螺螄粉外，《NOWnews今日新聞》曾報導《冬天泡麵一哥是誰？女挖「2碗」低調30年：不輸餐廳賣的》，也有老饕推薦其她款冬天必吃的泡麵，包括「大補帖泡麵」當歸鴨和麻油雞口味，而「台酒系列花雕雞麵」也備受稱讚。（編輯：陳雅雲）