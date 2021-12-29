7-11「隱藏版服務」突被曝光！網讚長知識：從來沒看過
台灣超商密集度極高，近年來便利商店除了販賣多樣化的商品外，也提供不少便捷服務，讓民眾更加方便。對此，就有女網友前往7-11本想列印明信片，卻意外發現「隱藏版服務」，而引起眾人大喊長知識，驚呼「從來都不知道！」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-29 15:40:59
原PO於PTT上發文，表示前陣子聖誕節時，想使用7-11的ibon印出明信片送人，但當成品出爐後，她一翻到背面卻發現上頭寫著「空白面朝上，此面朝下」的斗大字樣，讓她疑惑詢問「這是要人怎寫字？！記得去年也有印，但背面是全空白的，沒選錯才對，4x6明信片列印」。
貼文曝光，馬上有內行人解答，表示「這種紙是ibon自印貼紙（20元/張），可能是店員放錯紙了」，知曉原因後，原PO也立即向店員反應，「已解決，感謝大大，確實是放錯紙張了」。
不過內行人的一句話，也意外曝光7-11的影印貼紙服務，讓顧客們紛紛驚呼留言，「原來ibon可以印貼紙！」、「原來可以印貼紙！下次也去玩看看XD」、「看了這篇才知道原來可以印貼紙」、「從來都不知道ibon可以印貼紙，長知識了」。
事實上，根據7-11 ibon雲端列印網指出，目前ibon確實有提供4X6貼紙服務，民眾只要選取好款式後，即可前往店家使用ibon機台列印。（編輯：陳雅雲）