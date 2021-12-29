懷舊流行語「現充」啥意思？過來人曝正解：有點年紀才懂
每個年代都有不同的流行語，若非該世代的年輕人可能還會聽不懂其涵義，近日，就有網友翻出懷舊流行語「現充」，讓一票年輕人全看傻，完全不知道是什麼意思，而最終過來人則出面曝正解，原來是表示「現實生活過的很充實的人」，更表示該簡稱大約是在多年前，跟御宅族一起從日本流行到台灣的網路用語。
編輯中心/綜合報導
2021-12-29 16:03:57
2021年的流行用語有歸剛欸、八哩八告、咩噗、真香等。而近日，則有網友翻出懷舊流行語「現充」，在《PTT》引發熱烈討論，原PO表示自己直到最近才知道，現充世代表現實生活過得很充實的人，讓他好奇大家生活中真的有在使用該流行用語嗎？
許多年輕人紛紛表示沒有聽過，直到過來人出面曝正解，「日文直翻過來的」、「這日本的リア充來的啦」、「現充很久了，年輕一點的才會以為是充電器」、「約十到二十年前就跟御宅族一起出來的用語」、「現充、小確幸大概是最後的日文輸入了，後來都是流行中國用語」、「現實生活充實的人 宅宅專用語句」。
而實際上「現充」為2005年從日本網路論壇出現的網路用語，代表現實生活中不需要網路和動漫遊戲也能過得很充實的人，也就是「現實生活充實」的涵義，更在2011年榮獲「女子高中生手機流行用語」第一名。（編輯：鍾怡婷）