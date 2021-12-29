重罰酒駕3方向曝光！眾揪「致命盲點」狂酸：幫了大忙耶

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第一、目前是酒駕累犯才會沒入車輛，將改為就算為初次酒駕，使人重傷或死亡均沒入車輛。
第二、酒駕累犯年限定義更為嚴格，現況下為5年內再犯則定義為累犯，未來將延長至10年內即再犯即定義為累犯。
第三、同車乘客連坐法法則現況下處罰很輕，乘坐酒駕車輛罰鍰為600至3000元，未來將加重罰則，但目前未有定案仍在討論。
不過詳細內容曝光後，卻有不少PTT網友紛紛狂酸「第一次抓到就把車子收了啦，還要撞死人？」「還要死人才沒收喔 ，命只值一台車？」、「第一次超標就該沒收好嗎」、「撞到重傷或出人命的車也差不多報廢了吧，政府還幫忙處理這爛車，真是幫了大忙耶」、「這種肇事車通常都爛了好嗎」。
針對累犯計算方式，也有不少網友困惑「計算累犯次數居然還有期限，笑死人」、「累犯為啥有年限？給你再爽一次的機會」、「10年內才算累犯，10年後可以歸0嗎？」。
目前現行的酒駕處罰新制是2019年7月上路，修法內容包含酒駕初犯罰鍰，汽機車有別；酒駕、拒測、再犯，罰鍰累加無上限；酒駕再犯、拒測及再犯，肇事使人重傷或死亡得沒入車輛；同車乘客也要連坐處罰；慢車酒駕、拒測加重處罰；懲罰性損害賠償金等。（編輯：潘毅）
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