地區素質好壞怎判斷？「這家商店」全露餡 網讚：好方法
當因為職場或家庭因素到達新環境時，總想透過蛛絲馬跡瞭解當地人的生活型態，就有網友提出一個能快速知道該地區住戶整潔度及公德心的方法，他認為只要進到與居民存在緊密關係的的便利商店，便可從種種特徵察覺人們的生活痕跡，進而大略得知該地居民的素質。
編輯中心/綜合報導
2021-12-29 16:13:06
原PO在PTT上說明近日下班踏入便利超商，走到貨架旁發現商品散落一地，走道也被成堆物流箱給堵塞，於是悻悻然走向廁所，想用如廁的時間讓店員有時間整理商品，可廁所中的景象又讓他頭痛至極，馬桶內噴濺著大量咖啡色液體，轉身前往洗手台，盆內卻因為其他客人倒泡麵而被湯料堵塞，滿是積水。
原PO最後打算在座位區稍作休息，可座位區被滿滿埋頭於手機遊戲的國、高中生，和一名正蹲在椅子上喝酒的大哥佔位，一系列荒謬的景象讓他摸摸鼻子離開，故提出疑問「有沒有便利商店代表當地住民素質的八卦？」
部分網友贊成能用超商得知該地民眾大概的生活型態及素質「便宜商店真的可以看到當地人的素質」、「沒錯，這是好方法」，也有人認為除了便利商店，交通狀況也是個能快速瞭解當地人的方法「交通啦」。 （編輯：李惠婷）