貓咪失蹤張貼「尋喵啟事」！陌生汪看一眼秒找到：在這啦
狗狗真的不只是人類的好朋友，也是最好的小幫手！國外一名女飼主前一陣子搬到新家，不慎讓貓咪「洛基Loki」溜了出去，找了幾天都沒看見貓影，只好張貼「尋貓啟事」，沒想到竟然是一隻陌生狗狗找到貓咪！
編輯中心/綜合報導
2021-12-29 16:05:36
這名馬來西亞的女飼主哈彌蒂Zaheera Hamidi兩個月前在臉書社團《Kuching Hilang／Jumpa Malaysia》發文提到，自己前一陣子才剛搬到新家，大約整頓一個月後，才將愛貓洛基接過來同住，沒想到才短短20分鐘，洛基就趁機偷溜出去，哈彌蒂原先以為牠跟過去一樣，只是到附近熟悉新環境馬上就會回來，沒想到牠遲遲沒有回家。哈彌蒂越來越著急，與丈夫在四處瘋狂尋找，並張貼洛基的「尋貓啟事」，希望能趕緊找回愛貓。
隨著時間一天一天過去，哈彌蒂感到相當灰心的時候，在地6天突然接到一名陌生男子的來電，表示自己在漢堡店看見洛基的尋貓啟事，隨手給自己的狗狗「芒果Mango」看了一眼，沒想到芒果突然衝向一旁的草堆裡，男子往前一看，這不就是那隻走失的貓咪洛基嗎？隨即打上聯繫哈彌蒂！
芒果彷彿知道洛基的不安，在哈彌蒂的先生趕到現場之前，牠一直乖乖守在貓咪身旁未離開。而哈彌蒂知道後感到相當驚訝又感激，表示「從來沒想過一隻狗狗會照顧我的貓」，而芒果的主人更是婉拒哈彌蒂的答謝，表示自己也有飼養毛小孩，深知牠們走失會有多麼慌張的心情，能幫助洛基回家自己也覺得很高興，後來哈彌蒂則是買了一些狗零食贈送給芒果，以表示感激之意。（編輯：陳珮瑜）