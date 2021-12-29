不斷更新／元旦、春節交通懶人包！雙鐵春運車票30日開搶

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高公局研判元旦連假以跨年及旅遊車潮為主，假期前兩日以南向車流為主，假期後兩日以北向車流為主，在收費措施、在收費措施、入口匝道封閉、開放路肩、入口匝道儀控、機動實施大客車通行路肩等6項做調整，呼籲用路人多加注意。
一、收費措施：
(一)單一費率：2021年12月31日至2022年1月2日。
(二)路段差別費率：2021年12月31日至2022年1月2日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再八折收費。
(三)暫停收費：2021年12月31日至2022年1月2日，每日0至5時，國道全線暫停收費。
二、入口高乘載管制：
(一)2021年12月31日及2022年1月1日，每日6至12時，實施國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制。
(二)2021年1月1日及2日，每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。
三、入口匝道封閉：
(一)2021年12月31日：0至12時，封閉國1平鎮系統及埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口。
(二)2021年1月1日：0至12時，封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；7至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口；7至19時，封閉國1虎尾北向入口。
(三)2022年1月2日：7至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口；7至19時，封閉國1虎尾北向入口。
四、開放路肩：
現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。
五、入口匝道儀控：
(一)視高速公路主線交通狀況，採取嚴格之入口匝道儀控管制。
(二)視車流狀況針對重點路段實施精進式匝道儀控。
六、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控：
視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。
因應春節疏運 高鐵加開450班次列車
台灣高鐵表示，1月27日到2月7日，規劃為期12天的春節疏運，加開450班次列車，包含南下222班、北上228班，總計12天提供2166班次列車的旅運服務，在12月30日（四）凌晨0點，開放民眾搶票。
台灣高鐵指出，為服務更多旅客，春節疏運期間特別增開1月28日（南下）、2月3日至2月6日（北上）之夜間車次，部分車站之列車抵達時間將超過凌晨零時，請搭乘上述夜間列車的旅客，留意到站時間，並及早安排接駁方式，以免影響行程。
配合春節連續假期，1月22日（六）調整為補上班日，台灣高鐵為服務通勤需求，特別於當（22）日增開3班次北上列車。
台灣高鐵春節疏運期間適用「早鳥優惠」、「大學生優惠」、「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠內容。
此外，配合交通部公告指引，旅客自進入車站時必須全程戴口罩並配合量測體溫；若有飲食需求，在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，可暫時取下口罩飲食，飲食期間不交談，並於飲食完畢須立即戴上口罩。
台鐵加開309班次列車 開放販售便當
台鐵指出，為期12天的春節疏運，規劃包含全線加開各級列車總計309列次、加掛車廂669輛次，12月29日0時起，先開放東部幹線一般對號列車（含宜蘭線、南迴線及跨線列車）訂票，12月30日零時起開放西部幹線一般對號列車訂票，皆可預訂至明年2月7日乘車票。
台鐵也加開8班東部幹線實名制自強號列車，於12月31日零時起至乘車前三天止優先開放國民身分證字號U或V開頭、12月1日前設籍花蓮縣、台東縣現住人口及上開兩者配偶及直系血親一親等民眾得以實名制方式預訂乘車票，未訂完之座位自乘車前兩天零時起開放一般旅客訂票。
台鐵說，為加強疏運旅客，於111年1月27日至2月7日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。
目前台鐵已取消對號列車座位數的發售限制，並且開放各列車台鐵便當、推車飲料、食品及普悠瑪列車的自動販賣機服務，旅客也可以在訂票的同時預購便當。（編輯：孫唯容）