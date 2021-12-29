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金融業「年終上看12個月」？證券妹苦曝現況：被害慘了

▲2021年邁入年末，許多上班族最期盼能領到更多年終獎金。（示意圖／記者葉政勳攝 , 2021.02.03）
▲2021年邁入年末，許多上班族最期盼能領到更多年終獎金。（示意圖／記者葉政勳攝 , 2021.02.03）

編輯中心/綜合報導

2021-12-29 18:50:34｜2021-12-29 18:57:29

2021年邁入年末，只要是上班族，就期盼能領到更多的年終獎金。近期更有媒體報導，部分金融業公司年終上看12月，但從事證券業的女網友看完卻崩潰直呼「被害慘了！」

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原PO在臉書《爆怨公社》上發文提到，有媒體報導金融業發年終獎金不手軟，甚至有部分公司上看12個月。這讓她不禁崩潰「做券商的手續費都退給客戶了，公司要確保獲利就從營業員的獎金苛扣。每一億的獎金頂多幾千塊！年終要是超過一個月就抿著嘴偷偷笑了，害我們營業員都被客戶質疑賺很大！哪來12個月?我真有的話我請所有按讚的人吃雞排...」。

▲多數人有金融業年終獎金很多的刻板印象，就有從事證券業的女網友崩潰曝光現況。（圖／翻攝《爆怨公社》）
▲多數人有金融業年終獎金很多的刻板印象，就有從事證券業的女網友崩潰曝光現況。（圖／翻攝《爆怨公社》）
貼文曝光後立刻有不少人戳破盲點「最高並不是人人最高，文字遊戲，看懂的人就知道有人不是那些最高的」、「難怪我的營業員都畢業了」、「小員工永遠就是領最低的」、「上看12個月，都是雲端上的那些人啊」、「通常都是企業中某一個人或單位有這水準，就會被拿來大肆宣傳」。

但也有金融業同行分享「元X去年年終扣完稅還有10個月」、「富X真的有，不過要分三年領，但三年後就可以領前兩年的，也是一樣啦」、「頂級的營業員是真的賺很大沒錯，但大部分沒有」。（編輯：潘毅）

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