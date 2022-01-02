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工作、居家年末大掃除必學　「空間校準術」輕鬆斷捨離

▲21世紀不動產建議，不妨趁著年末來個斷捨離，為空間做個新成代謝。（圖／資料照片）
▲21世紀不動產建議，不妨趁著年末來個斷捨離，為空間做個新成代謝。（圖／資料照片）

記者賴志昶／台北報導

2022-01-02 12:23:31

農曆新年將至，趁著歲末年末大掃除該來個「斷捨離」了！把生活裡和工作中不適用的物品汰舊換新，為空間做個新陳代謝，不但心情變好，整體運勢也會好轉喔！專家分享幾個斷捨離及年末收納的原則，讓你無痛實行最強「空間校準術」，用最適合自己的生活空間及工作環境來迎接2022年吧！

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在整理家中環境之前，首先打掃工作空間！21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱分享，工作場域的空間規劃重點在於提高工作與思考效率的空間，首先先趁年末時節整頓辦公空間物品的去留，文具以一個月內有使用、文件則以一年內翻閱過為基準，不確定去留的文件可以掃描成數位檔案留存，還能使用電腦的「搜尋功能」快速找到文件。

另外，董家菱也指出，桌面上維持方便工作的空間為準則，電話要放在非慣用手的位置，常用文具則要擺放在方便取用的位置，文件則以直立擺放節省空間，桌面上的物品原則上要0.5秒可以拿到為收納準則，抽屜內部則以最上層擺放使用頻率高的物品，可以善用收納袋或者是收納盒管理體積小而零散的小物，像是印章、卡片、迴紋針、名片等。

董家菱建議，民眾每天下班前將辦公桌及座位還原成整理完的樣子，成為每天最後一項的工作任務，就能夠輕鬆維持辦公空間的整潔。

▲21世紀不動產教你最強空間校準術 迎接2022年新生活。（圖／21世紀不動產提供）
▲21世紀不動產教你最強空間校準術 迎接2022年新生活。（圖／21世紀不動產提供）
下班時拖著疲憊的身軀回到家時，看到雜亂的房間相信會讓疲憊感直線飆升吧！董家菱分享，打造寬敞空間的技巧，就是不擺放過多的傢俱，決定好每樣物品的固定位置，首先可以在玄關入門處設置暫存區擺放每天出門所需物品，像是鑰匙、皮夾、耳機等小物，回家時將這些物品物歸原處，避免了出門前總是慌忙找尋物品慌張的局面。

另外，其他地方則可以依照751收納原則，像是抽屜內、櫥櫃內等關上門就看不到的收納空間，只放7成的物品，像是開放式的櫃體或者是玻璃門的櫥櫃等關上門依然能看得見的收納空間，則擺放5成的空間，而展示性的空間盡量控制在使用1成的空間才能達到原本展示心愛物品的初心，像是櫥櫃上的平面、上牆式的展示架等等；基本上這樣的留白法能夠讓收納空間保有流動的可能，不僅美觀還拿取方便，如果臨時有需要收納進去的物品也不會沒空間擺放。

最後，針對斷捨離心態，董家菱建議，生活空間是付出了寶貴的金錢之後才得到的，不妨換算若是用不到的東西囤積在家中，所佔的空間換算成房租或是房貸浪費了多少錢呢？所以千萬別不捨得，勇敢的向不需要的東西道別，才能讓自己有更好的心情迎接生活及工作。

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