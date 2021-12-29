到百貨「先看標價」就被忽略？櫃姐曝內情 網愣：被說中
新的一年即將到來，不少人也都會到百貨公司採買新衣或精品。有網友就跟身為櫃姐的好友閒聊工作狀況，提及「先看標價」的客人通常就會被忽略，詳細內情曝光也引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-29 20:04:22｜2021-12-29 20:04:38
原PO在論壇PTT上發文提到，身邊一位友人在在精品服飾擔任櫃姐多年，長期下來觀察出「客人是否會消費」的訣竅，櫃姐朋友說「只要客人一進來就翻找價格標籤，通常就是不會買的人，會因為開始考慮經濟狀況卻步」，所以她也通常不會花太多對這類客人推銷。
貼文曝光後，立刻有不少網友贊同「好吧，我媽不缺錢幾乎都不看，我的確急著看」、「算有道理，如果他是高價精品幾乎正確」、「不會一直糾結在價格專注在商品本身和差異比較，這種人買的機率會比較高」、「以後進店就先翻標籤，這樣就不會有人來煩」、「確實，陪朋友去精品店，我看完標籤就放棄」。
但也有一派人反駁，「最好啦，我也是價格看一看就買了」、「有錢不等於盤子，再喜歡也會看價格看值不值得」、「我想買才會標價，不想買根本不會看」、「除非暴發戶，有錢人花錢更是錙銖必較」、「看價格只是要知道大概range，你總不可能要買件衣服預算百萬內」。（編輯：潘毅）