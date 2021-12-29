COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

蝦皮店到店取貨反而等更久？網曝「關鍵原因」：時間問題

▲到蝦皮店到店取貨有時候反而等更久，網友曝關鍵原因：「時間問題。」（示意圖／攝影師王建鑫提供）
▲到蝦皮店到店取貨有時候反而等更久，網友曝關鍵原因：「時間問題。」（示意圖／攝影師王建鑫提供）

編輯中心/綜合報導

2021-12-29 22:24:53

眾多人使用得電商平台蝦皮，於今年8月份陸續在各地開設「蝦皮店到店」的實體店家，除了賣些小零食外，最重要的是會專門為蝦皮用戶提供取貨、寄貨的服務。就有網友在使用店到店服務後，表示自己反而在超商領貨速度更快，他分析後認為是因為超商提供24小時營業，相較於通常10點關門的店到店，能更分散客戶進店的時間。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於PTT上以「蝦皮店到店領貨排隊會比超商還久嗎?」發文，說明已去過兩間在台北的店到店門市，發現每天晚上的黃金時段都只有一位店員站在外場，另一位則專注於內場、將箱貨上架，此外店到店的分布還不密集，每家都在將近10點左右關店，導致他這兩次的都需要排五至六人的長隊，非常花時間

原PO再對比回便利超商，店點眾多、營業時間長，黃金時段也多有兩名以上的店員，能相當有效地分散人潮，且也能挑選晚上11點後的離峰時間取貨，幾乎都不用排隊，故認為去蝦皮店到店取貨反而要等更長的時間。

▲網友透露去超商取貨時，最無言就是被店員詢問「包裹大還小」，引發全場共鳴。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
▲原PO認為去蝦皮店到店取貨，反而比去超商領貨排得時間更久。（示意圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
有網友同意原PO的看法，也遇到了大排長龍的情況「這是真的，我家這邊每次去都排隊」、「沒這麼巧吧? 反觀去7-11都不用排隊」，固有網友認為應避開下班尖峰時刻，可先去吃晚餐，等人潮退去後再領貨。但也有人並沒有遇到排隊狀況，取貨速度相當快「新北無感，都沒人隨到隨取」、「今天去沒排到隊」。 （編輯：李惠婷） 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀