蝦皮店到店取貨反而等更久？網曝「關鍵原因」：時間問題
眾多人使用得電商平台蝦皮，於今年8月份陸續在各地開設「蝦皮店到店」的實體店家，除了賣些小零食外，最重要的是會專門為蝦皮用戶提供取貨、寄貨的服務。就有網友在使用店到店服務後，表示自己反而在超商領貨速度更快，他分析後認為是因為超商提供24小時營業，相較於通常10點關門的店到店，能更分散客戶進店的時間。
編輯中心/綜合報導
2021-12-29 22:24:53
原PO於PTT上以「蝦皮店到店領貨排隊會比超商還久嗎?」發文，說明已去過兩間在台北的店到店門市，發現每天晚上的黃金時段都只有一位店員站在外場，另一位則專注於內場、將箱貨上架，此外店到店的分布還不密集，每家都在將近10點左右關店，導致他這兩次的都需要排五至六人的長隊，非常花時間。
原PO再對比回便利超商，店點眾多、營業時間長，黃金時段也多有兩名以上的店員，能相當有效地分散人潮，且也能挑選晚上11點後的離峰時間取貨，幾乎都不用排隊，故認為去蝦皮店到店取貨反而要等更長的時間。
有網友同意原PO的看法，也遇到了大排長龍的情況「這是真的，我家這邊每次去都排隊」、「沒這麼巧吧? 反觀去7-11都不用排隊」，固有網友認為應避開下班尖峰時刻，可先去吃晚餐，等人潮退去後再領貨。但也有人並沒有遇到排隊狀況，取貨速度相當快「新北無感，都沒人隨到隨取」、「今天去沒排到隊」。 （編輯：李惠婷）