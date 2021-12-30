中職／悍將起飛上太空　前文化重訓教練呂宗恩是秘密武器

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呂宗恩高中畢業選擇到大葉大學就讀，並且奮力考回棒球名校文化大學，但真的來到文化之後，呂宗恩深深感受到自己和同屆頂尖球星張閔勛、蘇智傑、詹子賢、黃子鵬等人有差距，開始嘗試擔任教練與鑽研重量訓練與情蒐，過去曾是棒協21U世界盃的情搜小組人員，和中華隊一起奪下佳績。
2021年球季後悍將進行教練團改組，呂宗恩在同樣也是悍將新體能教練呂祐華的推薦下進入職棒殿堂，雖然和同期隊友相比較晚，但他仍表示相當開心能穿上職業球衣，選擇背號77號重新出發。
過去悍將陣中陳真、姚冠瑋及王苡丞都在呂宗恩成立的「壯猿運動訓練室」進行訓練，並且休賽季期間戴培峰、辛元旭等年輕球員也都來到壯猿尋求重量訓練改善身體素質，對於在文化大學就擅培養新人身體素質的呂宗恩來說，相當熟悉悍將的球員及未來工作內容。
對於旅外球員，呂宗恩認為未來身為職業球隊的教練，要給這些選手大的自由空間，因這些選手已有一定自制力，身為教練更多的是陪伴與鼓勵，並且要懂得適時給予選手需要的東西、要懂的比選手更深，才能給予選手更多幫助。
未來悍將將由前台體大校長林華韋、總教練丘昌榮共同掌舵，呂宗恩也回憶和丘總的「初見面」，開會時丘總直說重量訓練對於選手很重要，並提出體能教練團要給予選手足夠的休息、恢復時間的意見，讓呂宗恩相當感動，認為終於遇到有「sense」的總教練。
未來呂宗恩會把重量訓練跟運動科學儀器結合，為球隊每位球員客製化菜單，期待能給予選手最大的幫助，讓富邦悍將長出翅膀飛上天，真正蛻變成「宇宙邦」。