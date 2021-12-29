婆婆亂拆媳婦包裹！驚見「內容物」怒罵放蕩 人夫崩潰了
婚後的婆媳關係要維持平和已經不易，更可能因為一件小事導致婚姻危機出現。就有位男網友崩潰表示，自己被夾在媽媽與老婆之間，起因竟是因為老婆的包裹被亂拆，詳細經過曝光也引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-29 22:24:03
原PO在臉書《匿名公社》上發文提到「老婆在網上買了一套情趣內衣，快遞送到家的時，我媽卻以為是她買的東西，就擅自把快遞拆了」，後續夫妻倆回到家後，才看見這套情趣內衣被媽媽曝曬在陽台上，場面相當尷尬。
原PO老婆隨即暴怒找婆婆理論，後者則辯稱「誰知道是妳買的」，更狠罵媳婦「放蕩，一個女人穿這種內衣，不知道的還以為是做什麼特殊職業的」。
此話一出雙方鬧得不可開交，再加上老婆本來就不希望原PO接媽媽同住，決定鬧到底，直接收拾行李回娘家去。更讓他夾在兩個憤怒的女人中間快崩潰。
詳細經過曝光後，卻有不少網友大罵「你老婆沒錯，亂拆他人包裹信件就是沒教養」、「你的鬼調停一定是幫媽媽說話，不然老婆幹嘛跑」、「你媽倚老賣老仗著自己是長輩是非不分」、「包裹上明明有名字，是不識字還是刻意為之？」、「就算不小心拆錯，也應該放回去並道歉，怎麼還雞婆幫洗晾掛在曬衣架，感覺就是要讓媳婦難看」。（編輯：潘毅）