吳宗憲記者會「驚句連發」！女醫看傻：不會教叫媽媽出來

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而吳宗憲也現身記者會上，現場訓斥鹿希派「我這輩子最痛恨毒，完全不要逃避，上次來個50萬炸市政府，爸爸不是氣你講，是氣你不敢做」，憲哥強調「爸爸嘴壞，但沒做過任何壞事情，你媽媽聞訊爆哭，姊姊也是氣瘋了」，更放話「我沒辦法原諒他」，當場教子怒轟「怎麼會這麼傻B呢，怎會站在路邊抽大麻呢？我跟你講，我現在丟臉的不是你抽大麻，而是你抽大麻被抓，站在路面上抽大麻，你是什麼咖啊？怎敢那麼囂張」。
而整段記者會內容曝光後，眼科醫師黃宥嘉看不下去在臉書開砲「我以為是要告訴我們，為什麼隨便喝醉到接受別人的毒煙，唸什麼音樂名校，結果吳宗憲是說『我不是氣你說，是氣你不敢做』、『你什麼咖在路邊抽煙』，不會教小孩，就叫媽媽來吧」。
黃宥嘉也在文末hashtag表示「#這個程度也只能這樣了」、「#反正大家都叫媽媽來」、「#不差你一個」、「#這不是現身救子」、「#叫做有其父必有其子」，文章一出，吸引不少網友留言「美國留學哪可能不知道什麼是大麻煙」、「我只看到『我是氣你不敢做』， 蛤....？所以他希望兒子去炸市府？」、「完全搞錯重點＝＝所以大咖可以站在路邊抽大麻嗎？....真的很問號」。（編輯：張嘉哲）
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