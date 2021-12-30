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吳宗憲記者會「驚句連發」！女醫看傻：不會教叫媽媽出來

▲吳宗憲（左）昨日出席兒子鹿希派發片記者會，當場訓斥兒子抽大麻被逮事件。（圖/記者林調遜攝）
▲吳宗憲（左）昨日出席兒子鹿希派發片記者會，當場訓斥兒子抽大麻被逮事件。（圖/記者林調遜攝）

編輯中心/綜合報導

2021-12-30 06:43:11

吳宗憲23歲的獨子鹿希派（吳睿軒）日前傳出在夜店外抽大麻捲菸，而遭到警方逮捕，最後以10萬元交保，昨（29）日鹿希派照樣舉辦發片記者會，原本透露不來的憲哥，愛子心切依舊趕到場，並且當中訓斥兒子一番，不過其言論曝光之後，卻引來眼科醫師黃宥嘉在臉書忍不住開砲，引發討論。

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鹿希派在記者會上鞠躬道歉表示「這幾天浪費社會資源真的很不好意思，我對我自己這些行為真的感到很抱歉」，坦言當下自己真的喝醉了，不知道抽的是大麻煙，但因為有更多細節警方交代不能公開，不方便多做說明，爸爸對此非常生氣，要我好好認錯，處理這件事。

▲吳宗憲（左）、鹿希派。（圖/記者林調遜攝）
▲吳宗憲（左）昨日出席兒子鹿希派發片記者會，當場訓斥兒子抽大麻被逮事件。（圖/記者林調遜攝）
而吳宗憲也現身記者會上，現場訓斥鹿希派「我這輩子最痛恨毒，完全不要逃避，上次來個50萬炸市政府，爸爸不是氣你講，是氣你不敢做」，憲哥強調「爸爸嘴壞，但沒做過任何壞事情，你媽媽聞訊爆哭，姊姊也是氣瘋了」，更放話「我沒辦法原諒他」，當場教子怒轟「怎麼會這麼傻B呢，怎會站在路邊抽大麻呢？我跟你講，我現在丟臉的不是你抽大麻，而是你抽大麻被抓，站在路面上抽大麻，你是什麼咖啊？怎敢那麼囂張」。

而整段記者會內容曝光後，眼科醫師黃宥嘉看不下去在臉書開砲我以為是要告訴我們，為什麼隨便喝醉到接受別人的毒煙，唸什麼音樂名校，結果吳宗憲是說『我不是氣你說，是氣你不敢做』、『你什麼咖在路邊抽煙』，不會教小孩，就叫媽媽來吧」。

黃宥嘉也在文末hashtag表示「#這個程度也只能這樣了」、「#反正大家都叫媽媽來」、「#不差你一個」、「#這不是現身救子」、「#叫做有其父必有其子」，文章一出，吸引不少網友留言「美國留學哪可能不知道什麼是大麻煙」、「我只看到『我是氣你不敢做』， 蛤....？所以他希望兒子去炸市府？」、「完全搞錯重點＝＝所以大咖可以站在路邊抽大麻嗎？....真的很問號」。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
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